屬狗、豬、鼠蘇民峰2027羊年運程｜屬豬無人工加、屬鼠咸池爛桃花

2027 羊年生肖運程第二彈！著名堪輿學家蘇民峰近日在其YouTube頻道「峰回運轉」預測來年十二生肖運勢。今集開罐同大家拆解「狗、豬、鼠」三大生肖，屬狗朋友太歲相刑是非較多，屬豬朋友太歲遙合逢升職未必是好事，屬鼠朋友則有咸池爛桃花，即睇蘇師傅點分析！

YouTube頻道「峰回運轉」截圖

屬狗2027運程｜太歲相刑是非多易發脾氣 留意女上司帶攜

事業及財運：排第10



今年整體受「太歲相刑」影響，屬狗的朋友在2027年「是非較多」，有時麻煩程度甚至嚴重過沖太歲，因為刑太歲有問題也不能夠解決。

屬狗2027運程｜事業及財運

受到凶星「羊刃」影響，心情容易轉差、發脾氣，無論自身運勢好壞，情緒都係今年最大考驗。處理文件、合約時必須格外小心，跟人爭執要退一線。

對於冬天出世的人來說，2027年是火運最後一年，有新機會可以放膽嘗試；春夏出生的人若前兩年人際關係基礎穩固，則不致於出現太大滑落。

雖然2027年「太歲相刑」，幸好吉星有「太陰」，代表有女性貴人。若你的直屬上司是女性，今年工作表現將獲特別照顧，睇高一線。另有「地解」逢凶化吉減低凶星之力。

屬狗2027運程｜健康

至於健康方面，屬狗同屬羊、牛、龍一樣，都是腸胃易出問題的生肖，農曆3、6、9、12月特別要留意。

王嘉爾生肖屬狗。（王嘉爾微博圖片）

屬豬2027運程｜太歲遙合有遠方貴人！ 升職未必係好事

桃花運：排第6



屬豬2027運程｜事業及財運

今年「太歲遙合」，代表有遠方貴人輔助。如果工作經常要接觸外地，或者外地做生意就最有幫助，但若是在本地工作則未必能發揮作用。吉星「三台」帶動權力地位提升，但蘇師傅指出「升職分好壞」，秋冬出生（8月8日至3月6日）者升職加薪順水推舟，應積極把握；春夏出生（3月6日至8月8日）者升職可能意味著「壓力加倍但人工冇加」，若能選擇甚至不升更好，宜守不宜攻。

屬豬者今年凶星較多，受「官符」影響易有突如其來的官非是非與人事不合，文件契約要白紙黑字清楚，過馬路要睇清楚；「五鬼」代表背後易被小人「篤背脊」；凶星「天哭」則易令人情緒低落喊爆。

屬豬2027運程｜感情

遙合代表去旅行時容易對外地人產生好感，但未必能發展成長期感情，單身者可把握農曆3月及9月的桃花月外遊，看看是否可以脫單。

Anson Lo盧瀚霆生肖屬豬。（資料圖片）

屬鼠2027運程｜咸池桃花人緣爆棚！思想學習投資年 春夏出生切忌入市

運氣：排第3、4

桃花：排第3



屬鼠2027運程｜事業及財運

屬鼠今年運勢不錯，吉星有「月德」，代表逢凶化吉，加上「咸池桃花」帶動人緣，間接對事業有幫助。今年亦屬於「思想學習投資年」，如果生於秋冬天，若做開生意想加大發展投資較為適合，亦可嘗試新機會起步，雖然今年起步已慢了少少。春夏出生者則切忌盲目投資入市，宜先讀書進修學習，累積實力。凶星有「小耗」，代表小破財，平時不捨得買又想買的心儀物品，不妨主動購買應驗破財之象。

屬鼠2027運程｜感情

由於今年有「咸池桃花」特別要留意，咸池代表「霧水桃花」，若已有穩定感情或已婚者，切記保持界線，免得一不小心影響原有伴侶關係。