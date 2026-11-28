大家有否試過剛跟朋友聊起想買某件產品，一打開IG竟然隨即彈出相關廣告，令人懷疑電話被「監聽」？Instagram總監Adam Mosseri日前終於親自拍片回應這個流傳多年的都市傳說，他否認平台會用收音咪偷聽用戶對話，更笑言甚至連他的太太每年都會追問他這個問題！



Instagram總監Adam Mosseri日前親自拍片否認平台會用收音咪偷聽用戶對話。（Unsplash圖片）

否認IG會偷聽：手機紅點會亮起

Adam Mosseri在影片中坦言，自己經常被問到IG是否會透過收音咪偷聽聲音，再精準推送廣告。他明確強調，平台絕對沒有動用收音咪、鏡頭或任何錄音工具，因為這屬於「嚴重的私隱侵犯」。

他亦補充，若IG真的長期開啟收音咪監聽，不但會大幅消耗用家手機電量，螢幕頂端的錄音提示紅點亦會一直亮起，用戶很快就會察覺。

為何廣告總能神準推送？IG總監親解3大背後原因

既然沒有偷聽，為何每次剛說完一件事，IG就會出現相關廣告？Mosseri列出以下3大原因作解答：

1. 潛意識早已被廣告影響

用戶可能早已在IG看過該廣告幾次，雖然當下未必有深刻印象，但資訊已潛藏在腦海深處，才會在聊天時無意間提起。

2. 事先接觸過才會特別留意

用戶往往是在現實世界或IG先接觸過相關事物，之後再見到同類廣告時才會特別留意，從而產生「剛講完就出現」的感覺。

3. 演算法結合朋友圈精準推測

平台會利用用戶的既有資料，以及朋友和相似興趣群體的數據，推測你可能感興趣的內容。

他亦補充，平台與廣告商都不希望浪費資源推送無關資訊，「整個廣告的概念就是向你展示你感興趣的東西」，因此才容易出現看似神準的巧合。

即使CEO親自拍片解畫，但不少網民仍質疑真偽。有人笑言「完全就是IG總監會說的話」。（《原本以為只是手機掉了》劇照）

網民質疑真偽：太多巧合了吧！

即使CEO親自拍片解畫，但不少網民仍質疑真偽。有人笑言「完全就是IG總監會說的話」、「感覺就像被前度情緒勒索」、「連你自己太太都不相信你呢」。

更有網民分享親身經歷，指曾與太太故意對著手機討論一款兩人絕不會購買的冷門產品，結果10分鐘後打開IG就彈出相關廣告，直言「推薦內容冷門到不是懂得讀心術，就是真的在偷聽」。甚至有網民表示，「我剛才才在討論這件事，這條影片就彈了出來，這根本幫不到你解釋」。

不過，亦有人認為現代演算法結合定位與社交圈數據已足夠精準，根本無須冒險靠偷聽來推廣告。