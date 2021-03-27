撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-03-27 06:28

【新手露營/露營裝備/裝備推介/新手帳篷/新手營/MSR】打邊爐最緊要個爐，去露營最緊要當然係個營啦！但坊間選擇太多，新手又該如何選擇？露營裝備專家Martin話你知，新手買帳篷前必知的8件事。

（歐嘉樂攝）

三季營、自立帳、蒙古包⋯⋯一堆帳篷名詞讓不少露營新手頭暈暈，但坊間選擇多，新手又該如何選擇一個適合自己的營呢？野外用品店The Overlander產品經理Martin提醒一眾新手買帳篷前必知道8件事！

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Martin建議，購買前盡可能應打開帳篷感受帳內Headroom高度，感受一下在營內的空間，因為有些帳篷的設計空間感或許未如外面看起來的大。

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