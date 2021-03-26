撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-03-26 18:03

陳奕迅因H&M新疆棉花問題，終止跟adidas的合作，令網民議論紛紛，更有人表示，現在重聽陳奕迅的歌，看著他過去唱過的歌詞，百感交集。

早前包括H&M、adidas、Nike、New Balance在內等多個國際品牌，被內媒批評曾發表不使用新疆棉花的聲明，多位名星藝人亦紛紛發聲明割席，陳奕迅亦宣布即日終止與adidas的一切合作，不少網民對其決定感到不意外。作為陪著不少香港人長大的歌手，這15句歌詞，再聽一次不知會否有另類滋味？

陳奕迅因H&M新疆棉花問題，終止跟adidas的合作，令網民議論紛紛。

👇👇👇按圖看15句陳奕迅歌詞👇👇👇

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大馬女神李元玲，不時在社交平台分享美照及練琴片段。不過最近受邀上網台直播訪問時，卻突然被要求即場伴奏，結果表現失準，更因網友批評突然憤而離場，引起網民嘩然。李元玲是李雲迪徒弟，彈得一手好鋼琴，不過卻因彈琴事件再次成為討論焦點。網絡上有不少音樂女神都十分有料，除了唱歌彈琴，BASS、小提琴一樣識。這10位網絡上的音樂女神，令人眼前一亮。

👇👇👇按圖看10位網絡音樂女神👇👇👇

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Coffee、阿Bob、 大S，你記得他們的原名嗎？有些名人，你永遠只記得他的花名或者別稱，一問到本名，總要load幾秒才記得，近日就有網民發文，細數這19位別稱比本名更令人印象深刻的名人。不少人都會有花名或外號，名人亦不例外，可能是因為他們的外表、做過的事、甚至是角色名，有時叫著叫著，連他們的本名都差點忘記了，以下這19位名人，他們的本名，一時三刻你都未必醒得起！

👇👇👇按圖看這19位別稱比本名更令人印象深刻的名人👇👇👇

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同場加映：周柏豪勁MK、阿嬌頭上有鞋墊、楊明也中伏 11個慘不忍睹古裝造型

周柏豪近來主演的內地網絡電影《混世四猴：神猴歸來》上架，造型被網民瘋狂吐槽，不止樣衰更MK味濃，大至范冰冰、迪麗熱巴、劉詩詩等國際影星，小至TVB小生楊明、李逸朗，歌演兩棲藝人鍾欣潼、周柏豪等，全部都中過古裝造型伏，髮型是出事重災區，當中不少獲一致負評，成為演員生涯的黑歷史。

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