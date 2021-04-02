撰文：奶茶妹
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《開罐》獲「細思極恐」系列作者「畫手歌者」授權，為大家轉載她的作品，今次是第七十一至第七十五集。
網上畫家「畫手歌者」在微博上連載「細思極恐」系列，引爆網民推理之魂，不少作品的靈感是來自國內社會事件、反映人性黑暗面，連中國版Ｎ號房都有涉獵。網民可以享受到推理的樂趣之外，亦可以更關心我們身處的世界。今天為大家帶來第七十一至第七十五集的作品，官方提示或者答案，會在最後附上。
這到底是怎麼一回事？
71《幼稚的女兒》
72《讓我上車吧》
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73《女生宿舍》
+6
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74 《好奇心》
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75 《可愛的存錢罐》
🥶🥶🥶「細思極恐」系列：🥶🥶🥶
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