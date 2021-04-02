撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-04-02 08:00

《開罐》獲「細思極恐」系列作者「畫手歌者」授權，為大家轉載她的作品，今次是第七十一至第七十五集。

網上畫家「畫手歌者」在微博上連載「細思極恐」系列，引爆網民推理之魂，不少作品的靈感是來自國內社會事件、反映人性黑暗面，連中國版Ｎ號房都有涉獵。網民可以享受到推理的樂趣之外，亦可以更關心我們身處的世界。今天為大家帶來第七十一至第七十五集的作品，官方提示或者答案，會在最後附上。

這到底是怎麼一回事？

71《幼稚的女兒》

72《讓我上車吧》

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73《女生宿舍》

+ 6 + 6 + 6

74 《好奇心》

+ 2 + 2 + 2

75 《可愛的存錢罐》

🥶🥶🥶「細思極恐」系列： 🥶🥶🥶

第一至第五集

第六至第十集

第十一至第十五集

第十六至第二十集

第二十一至第二十五集

第二十六至三十集

第三十一至三十五集

第三十六至四十集

第四十一至四十五集

第四十六至五十集

第五十一至五十五集

第五十六至六十集

第六十一至六十五集

第六十六至七十集

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