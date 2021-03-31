撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-03-31 16:35

政府統計處3月30日公佈2020年全港住戶月入中位數，全港住戶月入中位數為2.7萬元，較2019年減少1,700元。報告顯示中西區每戶月入中位數達40,900萬元，是18區中最高，而觀塘區只有21,700元，連續四年成為入息中位數最低分的地區。 香港人收入減少咗，自然要諗諗點節流。有網民在討論區發文大數友人的終極慳錢法，看看你又能否做到！

（《一秒拳王》截圖）

政府統計處3月30日出版《2020年按區議會分區劃分的人口及住戶統計資料》報告書，全港每戶月入中位數為2.7萬，較前年減少1,700元。在18區中，排首位的中西區每戶月入中位數高達4.09萬元，惟墊底的觀塘區只有21,700元。

收入減少自然要慳啲使，近日有連登網民開Po，題為「你地（哋）見過最慳錢既（嘅）人，有幾慳？」，帖文引來大量「同道中人」留言。不少網民分享父母、舊同學的極端慳錢方法，例如將媽咪麵當成正餐食、儲coupon成癮等，有些方法面皮薄一點都做不到！

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同學聚會最怕遇上對方做甚麼職業？狂推銷的保險代理還是超大隻的健身教練？最近有連登網民開Po，題為「最近有個中學同學做傳銷，然後約咗我岀嚟」，引發不少網民熱議。雖然職業無分貴賤，不過總有些行業容易使人覺得他們別有用心。

記者整理網民提出6大最討厭舊同學做的工種，全部職業都需要依賴朋友幫手，有些甚至要借朋友過橋，你身邊有沒有這些同學仔？

👇👇👇按圖看6大最易無朋友的職業👇👇

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壓力大你會點解決？做運動還是聽歌放鬆？有網民在連登討論區以「一人一個你壓力大到痴線（黐線）嘅時候做過嘅痴線（黐線）野（嘢）」為題發文，帖文引來網民踴躍留言，至今已經有27頁留言！有網民稱壓力大時會化身購物狂、暴力狂，有些人更會突然大叫發洩，有錢的打工仔直接想飛就飛，認真令人羨慕！

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同場加映：10大挑戰膀胱巴士線

塞車難捱，人有三急加埋塞車就更難捱，而且高速公路又無得落車解決。最近有連登網民開Po，「一人一條去完廁所先敢上車既（嘅）巴士線」，帖文引來大量「苦主」熱烈討論，有網民指某些巴士路線完全不人道，一旦塞車起碼塞兩個鐘，簡直是挑戰膀胱的極限！一旦要過海，痛苦程度大增，最慘莫過於是整條路線途經多個塞車熱點，簡直是想死的心都有了。

👇👇👇按圖看10條挑戰膀胱的長途巴士路線👇👇👇

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想知餘下膀胱爆炸的巴士路線，立即點擊內文：網民10大挑戰膀胱巴士線 290A耐過飛台灣、259D觀塘塞完屯公再塞