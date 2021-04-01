撰文： 馮嘉曦 最後更新日期： 2021-04-01 18:56

麥當勞繼之前推出的原味及蜜糖BBQ味麥炸雞，近日再有新口味煙燻麥炸雞，由於期間限定，要食就快，所以《開罐Opener》記者速速試食，究竟煙燻味有幾惹味？會唔會好辣？即睇試食報告！

《開罐Opener》記者Angela早前試食了煙燻麥炸雞分享二人餐，可以講句「想唔飽都唔難」。（黃舒慧攝）

麥當勞新推出的煙燻麥炸雞，說是「香脆微辣」，記者在麥當勞facebook專頁就見到有人話怕太辣，又有人想知層外皮有幾脆，👇🏻👇🏻👇🏻味道、份量、脆唔脆等等疑問，點擊圖片睇煙燻麥炸雞試食報告👇🏻👇🏻👇🏻

$88二人套餐抵食 另有麥當勞App獨享優惠

想搵朋友一齊試食煙燻麥炸雞，可以買$88起的「麥炸雞燻享二人餐」，套餐包含不同口味炸雞、麥樂雞、大汽水等，最特別是有黑糯米批同薯格！由即日起還可以用麥當勞App內的優惠券，以$40買2件煙燻麥炸雞超值套餐！

要享用優惠記得下載麥當勞App︰https://bit.ly/3u6Nt08

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看各款套餐詳情👇🏻👇🏻👇🏻

+ 5 + 5 + 5

👉👉👉點擊睇更多抵玩抵買資訊👈👈👈

同場加映︰露營｜6大睇日出免費營地 東平洲拍人像/籮箕灣觀星/昂坪睇雲海

【露營/露營營地/露營地點/免費營地/政府營地】肺炎疫情爆發，不少港人選擇露營郊遊，享受慢活。對露營新手來說，營地設施齊全，水源充足及有食物清水補給最重要。不過如果營地有得睇日出、更可以打卡影相，放上社交網站呃like！《Opener 開罐》整理6大靚日出免費營地，部分營地更有海景，包括大嶼山籮箕灣營地及昂坪營地、東平洲營地、馬鞍山昂平營地等。

👇👇👇點下圖即睇6大靚日出海景免費營地推介👇👇👇

+ 8 + 8 + 8

同場加映：旺角6間戶外用品舖

露營新手如何在茫茫人海中尋找CP值高的戶外用品？記者精選旺角6間高質露營用品店，其中三間門市佔地逾千呎，貨品種類多，囊括不少外國人氣露營品牌，包括日本戶外潮牌DOD、韓國野外用品Kovea、被譽為「露營界LV」的Snow Peak、主打登山背囊的Gregory等。

疫情底下不想出外購物？部分露營用品店更提供網購服務，方便大家在家選購，有些店鋪更推出免費包郵服務，性價比更高。👇👇👇點下圖即睇6間人氣戶外用品店及地址電話👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

想知餘下好評的戶外用品店，立即點擊內文：露營裝備｜旺角6間戶外用品舖 沙木尼專家坐鎮/Overlander款式齊