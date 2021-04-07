撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-04-07 18:27

一連五天的清明及復活節長假，不少巿民趁假期到郊外吸新鮮空氣。但露營熱門地點塔門、東龍島等營區經過五日後，四處遍滿不少垃圾，更有露營人士「燒地」，即在草地上直接生火。不少網民都在網上分享這幾天香港郊野的可怕亂象，果真慘不忍睹。

露營熱門地點東龍島營區的垃圾桶早已爆滿。（余俊亮攝）

過去一年因為疫情關係不能外遊，不少人變身露營愛好者。但經過一連五天的清明及復活節長假，有不少山友在Facebook專頁「香港人露營分享谷」發文指，有露營人士「燒地」及遺留大量垃圾。

👇👇👇按圖看長假期後露營劣行👇👇👇

+ 20 + 20 + 20

有山友發文表示近來多了新手接觸露營，但新手初入門並不是破壞環境的藉口，自己垃圾自己帶走、生火要焚火台、注意聲浪等等，都是「一喲基本公德心嘅認知」，「好多人其實唔係唔識做，係唔想做，但又想享受一個好靚好乾淨嘅地方」，提醒一眾郊遊人士愛護環境。

👇👇👇按圖看露營新手緊記7大山系禮儀👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

👉👉👉點擊睇更多抵玩抵買資訊👈👈👈

免費露營地點由漁護署及康文署管理，漁護署轄下共有41個營地，康文署則管理2個露營營地。記者整理全港11個適合新手的露營營地，地勢平坦，難度較低，交通方便，更有寧靜靚景及綠樹圍繞。這些營地全部都有標準洗手間及方便的水源，輕鬆解決露營最怕的衛生、煮食問題，適合第一次露營的朋友。

👇👇👇點下圖即睇11個新手必去附廁所營地推介👇👇👇

+ 18 + 18 + 18

本港免費露營地點由漁護署及康文署分別管理，漁護署轄下共有41個營地，康文署則管理2個露營營地。記者整理5個適合新手的露營營地，地勢平坦，難度較低，交通較方便，最重要有標準洗手間及浴室，輕鬆解決露營最怕的衛生問題，適合第一次露營的朋友。

👇👇👇點下圖即睇5個新手必去露營營地推介👇👇👇

點擊看全文：露營地點｜5大附浴室免費營地 西貢灣仔南觀星 日落邊度最靚？