撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-04-28 18:40

對普通人來說，放屁是一件尷尬的事，不過美國有一名女子全職拍攝放屁影片賺錢，月入逾約4200美元（逾3萬港元）。為了追求更好的表現，她更會嚴格按照特別的餐單進食，其中6種食物有助腸胃產氣。每個人進食時都會吞入空氣，部分空氣會被腸道吸收，透過直腸排出，不過部分食物因無法被人體消化吸收，經腸道細菌分解後成為氣體排出。《開罐 Opener》整理9大易產氣食物，與男、女神約會前記得避免食！

別人面前放屁超級尷尬！（《卞赫的愛情》截圖）

根據《Daily Mail》報道，美國南卡羅來納州一名48歲女子Emma Martin，20多年來以販賣自己的放屁影片維生，月賺4,200美元（逾3萬港元），早於2007年，她更開設個人網站，顧客可向她提出特定要求。為了拍片有更好表現，她會進食特定餐單，包括6種食物如牛油果、蘆筍、烤豆、涼拌椰菜。

其實某些食物容易引致放屁，例如人人都避之則吉的番薯及乳製品等，番薯含豐富的寡糖，惟人體無法吸收，而乳製品內的乳糖也有機會增加脹氣情況。原來三款常見水果都很大機會引致過度腸道產氣，約會前千萬不要吃！

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正常人每天會放屁約12至25次，但不少人放屁時習慣性忽略屁的氣味。其實不同放屁的氣味加可以反應身體哪些部位出現問題，例如吃過量的蛋白質會產生惡臭、放屁時帶有血腥味有機會是腸胃出現問題。

內地媒體《北青網》報道，一名27歲女生一天內狂放超過20個屁，。又出現腹痛、腹瀉等腸胃不適症狀，但她不以為意，還以為是自己飲食不當導致放屁。最後她在家人的建議下到醫院檢查，結果發現她患上第三期大腸癌。為免太遲得知自己患病，大家平時一定要留意自己的屁味有無古怪。

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本港春天潮濕多雨，氣溫逐步回暖，雙腳容易出汗，增加出現腳臭機會。不想上異性屋企，脫鞋後卻傳出陣陣異味？

根據衛生處衛生防護中心網站指，足部多汗是主要導致腳臭的成因，足部的汗腺本身就比起身體其他部位更多，它們無時無刻都會排汗，當腳汗混合皮膚上的細菌時，便會產生惱人異味。《Opener開罐》整理5大腳臭解決方法，以及台灣YouTuber兼中醫師77老大提供一招簡單方法，預防腳臭。

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同場加映：專家教9大衣物速乾防霉貼士

春天潮濕衣物難晾乾，有時衣物乾透，但穿上身後卻傳出淡淡的異味，令人懊惱。與男神、女神近距離接觸，衣服卻散發一股噏味，實在使人尷尬。日本家務達人毎田祥子教大家簡單快捷的晾衫方法，包括毛巾、長袖恤衫、衛衣的特別晾乾方法，開風扇吹乾應該相隔多遠。不說不知，原來洗衣機脫水時加一件物件就能加速脫水效果！

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