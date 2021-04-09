撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-04-09 13:15

《Penthouse》第2季剛結束，不知道要看甚麼劇？不用擔心！4至6月將有不少期待已久的韓劇開播！《Opener》為大家整理當中最值得留意的10套待播劇，「童顏女神」朴寶英闊活電視界2年後復出的劇集《某一天滅亡來到我家門前》即將在5月開播。

【1】《模範計程車》

開播日期：2021年4月9日

主演：李帝勳、李絮、金義聖、表藝珍

《模範計程車》改編自同名網絡漫畫，在傳出翻拍成電視劇的消息之後，不少網民都已經表示十分期待。不過，原本是主演之一的APRIL成員李娜恩，上月被爆有份欺凌同隊的前成員，以及曾經參與校園暴力，最終退出劇組。受到此事的影響，製作組需緊急尋找別的演員替換她的角色，連之前已經拍好的部分都要重新再拍。👇👇👇點擊下圖查看劇情及主要人物簡介👇👇👇

【2】《Law School》

開播日期：2021年4月14日

主演：金明民、金汎、柳惠英、李姃垠

喜歡看法律劇的你，就不要錯過這套《Law School》！這套劇集是以大學的法學系為故事中心，講述資歷尚淺的學生，如何面對及解決各種挑戰法律的事情。其中去年成功憑著《九尾狐傳》「鹹魚翻生」的金汎，雖然已經31歲，但在此劇中「逆齡」扮大學生，毫無違和感。👇👇👇點擊下圖查看劇情及主要人物簡介👇👇👇

【3】《Undercover》

開播日期：2021年4月23日

主演：池珍熙、金賢珠、延宇振、韓善伙

繼去年大熱的《夫妻的世界》後，這套《Undercover》都是改編自英國BBC的劇集《迷幻卧底》。而且劇中擔任主演的兩位演員池珍熙和金賢珠，今次已經是第3次合作，相信一定十分有默契！👇👇👇點擊下圖查看劇情及主要人物簡介👇👇👇

【4】《五月的青春》

開播日期：2021年5月3日

主演：李到晛、高旻示

如果你是《SWEET HOME》的粉絲，相信都會認識這兩名演員吧！他們在《SWEET HOME》中曾經飾演兩兄妹，在這套《五月的青春》，他們將會變成情侶。👇👇👇點擊下圖查看劇情及主要人物簡介👇👇👇

【5】《某一天滅亡來到我家門前》

開播日期：2021年5月

主演：徐仁國、朴寶英、李洙赫

喜歡看奇幻類型劇集的你，就一定要看這套《某一天滅亡來到我家門前》！劇集講述「非人非神」的滅亡，突然出現在女主角面前。原本需要馬上被消失的她，並滅亡簽下合約，將「被消失」的日子推遲的100天後。這套劇是朴寶英繼2019年參演《ABYSS》後，相隔2年再復出電視界的作品，相信觀眾一定十分期待！👇👇👇點擊下圖查看劇情及主要人物簡介👇👇👇

【6】《心驚膽戰的同居》

開播日期：2021年5月

主演：張基龍、惠利

《心驚膽戰的同居》，改編自同名網絡漫畫，以九尾狐為題材，講述一名女大學生與九尾狐因意外而同居的故事。👇👇👇點擊下圖查看劇情及主要人物簡介👇👇👇

【7】《無法抗拒的他》

開播日期：2021年6月

主演：宋江、韓素希、蔡鍾協

近來真的越來越多「漫改劇」！單是4至6月上映的劇中，這套已經是第3套了。故事題材以大學校園生活為背景，講述一名被初戀傷透後不再相信愛情的女生，遍遍再愛上花心男同學的故事。👇👇👇點擊下圖查看劇情及主要人物簡介👇👇👇

【8】《Penthouse》第3季

開播日期：2021年6月

主演：李智雅、金素妍、柳真、嚴基俊、尹鍾熹、朴殷碩

自去年12月播出第1季之後，《Penthouse》就一直佔據著「韓劇話題榜」榜首。劇集「驚喜位」十分多，有人出軌，有人「死過翻生」，有人「被砌生豬肉」。6月播出的第3季，將會是最後一季。到底真正的結局是怎樣？👇👇👇點擊下圖查看劇情及主要人物簡介👇👇👇

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【9】《Voice》第4季

開播日期：2021年6月

主演：李荷娜、宋承憲

說起懸疑驚慄劇，相信不少人都會想起《Voice》。自第1季起，劇集就曾經多次因太血腥被評為「19禁」（韓國19歲=香港18歲），不過它的人氣及熱度並沒有因此而減退。如果有看過前3季的人，應該會知道第2、3季的男主角都強優（李陣郁飾）已死。而今季的男主角，將由「韓劇男神」宋承憲擔任。👇👇👇點擊下圖查看劇情及主要人物簡介👇👇👇

【10】《機智醫生生活》第2季

開播日期：2021年6月

主演：曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、金大明、田美都

由《回答吧》系列、《機智》系列的申元浩導演拍攝的《機智醫生生活》，去年播出第1季，收視及口碑都十分好。原班人馬將繼續出演第2季，相信大家都很期待吧！👇👇👇點擊下圖查看劇情及主要人物簡介👇👇👇

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