撰文： 李梓媛 最後更新日期： 2021-04-14 19:16

韓國近日發生一宗駭人的謀殺案！一名25歲男生自去年底透過網絡遊戲「英雄聯盟」（LOL）認識一名24歲的女網友，並向她猛烈追求，卻求愛不遂，他竟懷恨在心，假裝速遞員上門，殺害該女網友及其妹妹與母親。

疑犯金泰賢

事發於3月25日，25歲的疑犯金泰賢偽裝成為速遞員送貨，並趁著受害人打開門期間，闖入單位內，先後將分別21、24、58歲的三母女殺害。金泰賢殺人後一直逗留在單位內，伴屍3天，期間仍安然進食及喝酒。▼▼▼點擊圖片查看詳細案發經過▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

消息傳出後，不少韓國人認為案情嚴重，於青瓦台聯署要求公開疑犯的樣子，很快就有超過20萬人參與聯署。4月9日，金泰賢在警方陪同下見傳媒，他脫下口罩示眾，並跪低向死者親屬道歉。在回答記者問題期間，他的語氣平淡，而且對答流暢，不少網民都覺得十分心寒。

👉 按此睇更多韓國狗血愛情故事👈

同場加映：《七號房的禮物》案件原型離世 坐15年冤獄政府因這原因不用賠償

搞笑又感人的韓國電影《七號房的禮物》，講述一名智力有問題的男子，被警方「砌生豬肉」，成為了一宗女童姦殺案的兇手。雖然電影中的主角最後含冤被槍決，但在現實中，這宗案件的事主鄭元燮，在坐了15年冤獄後，成功洗脫罪名。不幸的是，他在未成功追討任何賠償之前，就在3月28日離世。

▼▼▼點擊圖片看事件的來龍去脈▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

同場加映：韓國教會爆恐怖性虐案

一名吳姓牧師，被指在過去20年間，涉嫌借「洗脫淫穢罪」為名，逼使多名未成年教友與其發生性行為。另外，他所屬的教會，更被指是「大型性虐待集團」。

+ 7 + 7 + 7

點擊原文查看完整報道：【教會N號房｜韓國教會爆恐怖性虐案 教徒被逼做性奴、淪生仔機器】