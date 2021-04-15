撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-04-15 17:33

香港的物價不斷上升，加上市民在疫情期間「搵食艱難」，不少上班族都要絞盡腦汁節省日常開支。日本有位「慳錢達人」可能幫到大家，她最近首次在電視節目亮相分享節省金錢的心得，在過去的40年來每天堅持只用1000日圓（約70港元）生活，原來她用了10大妙招避免不必要的開支，從而達到省錢又環保的效果！

日本新聞節目《めざまし８》找到著名的「節省達人」小笠原洋子分享節省金錢的心得，這位達人今年71歲，她堅持了每天只用1000日圓（約港幣70元）的生活超過40年，曾接受多本雜誌專訪分享節約技巧，更出了一本書教人如何慳錢！計算下來，平均每月只用2000港幣便能解決「衣、食、行」，她介紹了其中10招「無痛慳錢法」，其中竟然包括不花錢買調味料！

有網民看畢認為「一把年紀了還過得這麼辛苦，真可憐」，不過洋子卻認為自己的生活既能省錢，又能減少製造垃圾，為環保和地球出一分力，是利人利己的事。你又認同嗎？

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同場加映：正常情況下，情侶結婚後的二人世界應該很浪漫，每天起床來個早安吻，兩口子日夜相對就如「糖黐豆」。不過，並非每對夫妻都喜歡這種相處方式，日本有對結婚兩年的夫婦過著「絕對獨立」的同居生活，不但分床睡覺、從不牽手，生活上所有開支都用AA制，丈夫甚至會按妻子做家務的時數支付「時薪」！雖然聽上去不可思議，但兩位當事人都認為現在的生活「非常幸福」，到底是他們為什麼要實行這種慘過做室友的「AA制」的婚姻生活？

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同場加映：日富家女獲父贈20億豪宅 超任性追夢住垃圾屋 真實職業震驚網民

通常我們心目中的超級富豪是住在華麗寬敞的豪宅，專屬的僕人每天將大屋打掃得一塵不染，大理石地板在水晶燈的照射下顯得閃閃發亮。不過，日本居然有位富二代「大小姐」顛覆了這個既定印象，雖然她擁有爸爸送贈的20億日圓（約港幣1.4億）物業，卻住在一間堆滿雜物和發霉食物的「垃圾屋」裏，就連節目攝製組的人員也忍不住露出嫌棄的眼神！

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