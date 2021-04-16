撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-04-16 19:08

譚仔及三哥母企譚仔國際，已向港交所遞交上市申請，令網民熱烈討論。譚仔亦於申請文件中披露大量有趣數據，到底一碗杯米線譚仔賺幾多？三哥的食客普遍比較孤寒？《開罐》為大家拆解文件中的神秘數據。

文件披露，原來全香港有144間譚仔，那你又知不知道，一天它們可以賣多少碗？土匪雞翼有咩咁巴閉？食100蚊米線，有幾多錢用來出譚仔姐姐人工？原來譚仔有海外店？上市文件答晒你！

譚仔及三哥母企譚仔國際，已向港交所遞交上市申請。

👇👇👇按圖看15個譚仔神秘數據👇👇👇

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天氣回暖，蚊子又開始活動，每日都要交手幾次，最後都未必可以有覺好瞓，有網民發文指自己快要崩潰，已經有2星期沒瞓過好覺，指「今年啲蚊又再進化」，咬完人之後不見蹤影，想打都打不到，不少網民也圍爐分享跟蚊搏鬥的經歷，彼此同病相憐。

👇👇👇按圖看打蚊時的14個陰影👇👇👇

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小巴落車你會點叫？有連登網民開PO「一人一個小巴落車站名奇怪叫法」，引來大量網民留言，前面有落、轉彎有落已經是家常便飯，原來有不少人都會用舊地名叫落車，甚至將樹當成標誌物，搞笑得來又貼地。

👇👇👇按圖看16個香港獨有叫落車方式👇👇👇

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【同場加映】Angelababy｜17個名人超路人英文名 蘇民峰秒變業餘、小豬勁老餅

Angelababy最近被內地導演要求改名，指不應該用英文名在內地「搵食」，引起網民熱烈討論。自稱「第7代導演」的內地演藝圈人士劉信達，指Angelababy明明有中文名「楊穎」，「她為什麼還在用洋名？」，直斥她明明是中國人，是上海人，卻一直用洋名。Angelababy名字辨識度高，不過有不少藝人如果以英文名搵食，辨識度會直線下降，一秒變路人。

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