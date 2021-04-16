撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-04-16 18:53

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（Instagram：@karenemak）

歌手麥貝夷（Karene）早前在個人社交怒斥前男友「性伴侶多得驚人」，矛頭直指緋聞男友翟威廉（William）。Karene日前接受傳媒訪問時指，與前度拍拖一年多，平時相處如情侶一般，非常甜蜜，但卻不知對方原來只是當她是其中一個性伴侶，更表示因為對方肯戴避孕套，所以她不是「炮友」。

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有人說，曖昧是愛情裡最美的時刻。但如果曖昧模糊不清，最後或會迷失在愛情關係界定的苦惱之中。處理稍有不慎，可能由準女友降格成炮友！到底男生當你是女友定炮友？以下7個細節可以自出端倪。

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據說世間有三大誤會，第一是以為門鈴響；二是以為手機震動；第三是誤會有人喜歡你！如果雙方已經相處一段時間，大家似乎互有好感，想再進一步但又怕自己會錯意？交友約會業總會創會主席黃嘉如（Yubi）分享，6個女生偷偷對男生有好感時不經意會做的6大心機表現，想知道對方當你是觀音兵還是想認真發展，即看看以下6點有沒有全中！

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同場加映：友達以上戀人未滿 ？專家教5步朋友變情人｜出Pool補習班#38

有多少人以朋友的名義，偷偷愛著對方？Lunch Actually個人品牌分析師及香港註冊社工 (RSW) 譚希瑜 (Christel)分享，朋友與情人的分別在於「曖昧」。朋友遲遲未能夠成為戀人，是因為缺乏了些打情罵俏、缺乏了些戀愛的幻想、缺乏了些身體接觸。

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