性愛教室｜口水細菌多過下體？秋冬乾燥要潤滑　7招改善陰道乾澀

你是否有陰道乾澀的困擾？每次在性愛過程中不僅會疼痛，也讓性慾減退、影響和另一半的感情？陰道乾澀除了與年齡有關，平時的私密處清潔方式與情緒也是導致乾澀的原因；另外，秋冬季節乾燥小心會讓乾澀問題更加嚴重。該如何改善？就讓專家傳授你祕訣。



陰道為什麼會變乾？小心氣候乾燥加重症狀

台北醫學大學護理博士、男性泌尿研究博士許藍方指出，就生理上來說，女性年過30之後，荷爾蒙分泌會開始改變，體內雌激素分泌會逐漸減少，到了更年期（平均約48～52歲期間）因為卵巢功能減弱、卵巢萎縮，雌激素分泌又更大幅下降，所以陰道內部愈來愈乾。

除此之外，其他原因還有像是自體免疫系統的問題，例如乾燥症，這是一種發炎性疾病，會影響腺體的分泌，而陰道分泌物也是其中一個腺體；另外還有情緒的問題，若女性在性行為當下的心情不好，也會導致乾澀。

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而進入秋冬時節時，許藍方表示，因秋冬氣候乾燥，加上女性的免疫系統會變差，所以原本若有陰道乾澀症狀的人，會變得更嚴重；還有秋冬天氣冷，衣物會穿比較多、比較緊身，反而會提高陰道感染的機會，其實陰道感染與陰道乾澀也有相關。

性生活不順利？7個方法改善陰道乾澀

那麼該如何改善陰道乾澀問題，讓性行為過程舒服又不尷尬？許藍方提出以下7個解決辦法，並教你做好陰道保養。

1. 多吃五穀、補充大豆異黃酮

許藍方強調，飲食不均會導致陰道乾澀，可多吃五穀雜糧、或帶皮穀物如糙米，可增加皮膚的黏膜彈性與水分。另外，很多陰道乾澀的女性，是因為缺乏雌激素，因此可攝取一些大豆異黃酮、喝豆漿，補充維生素A、維生素B、維生素C；還有養成運動習慣、不要熬夜。

2. 不要過度使用清潔液

若習慣每天都用女性清潔液過度清洗，會讓陰道黏膜受損，也會把陰道中的好菌洗掉，許藍方建議，最好用清水洗就好，若真要用女性清潔液，建議2個時間點用，一是月經來潮時，第二則是在性行為時，男性在沒有戴保險套的情況下射精。還有，女生在性行為過後一定要尿尿。

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3. 用輔助型潤滑劑

研究顯示，約50％以上的夫妻，在性生活互動時有用潤滑劑，這可以幫助女性緩解乾燥，因為女生必須在放鬆的情況下，才有辦法接受性喚起，接受性喚起後，陰道的腺體才會分泌出液體，所以一開始若太緊張，可以用潤滑劑輔助。不過要記得，潤滑劑要用水溶性，不要用脂溶性（如凡士林）。

4. 環境上的營造

心情上的性喚起，能幫助女性放鬆。透過環境營造，男生用耳語說一些女生想聽的話，或是做一些對方喜歡的事情，讓對方放鬆，並且給彼此一些耐心與溫柔，因為女生的前戲需要時間；可給予充足的愛撫，男生如果用手，記得要把指甲剪乾淨。

5. 隱形潤滑劑增加情趣

更年期女性會因為停經後，體內荷爾蒙減少引起陰道乾燥，許藍方建議此時可以直接使用隱形潤滑劑，這是可以在事前5～10分鐘塞到陰道裡，並製造自然液體流出的感覺，也能增加情趣。

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6. 不要過度減肥

許藍方提醒，過度減肥也是讓陰道乾燥的原因之一。

7. 不要直接沖洗陰道

有些人會用水去沖陰道或用手去挖，許藍方指出，這樣做容易破壞陰道黏膜，也會把好菌殺死，失去陰道保護作用。另外，也不要用過熱的水洗澡，會讓陰道外部乾燥，讓皮膚容易癢、想用手抓，此時再經過內褲的摩擦，進而間接導致陰道內部易感染。

別用「口水」潤滑陰道！只會更乾且細菌多

更重要的是，有些人會用「口水」作為陰道潤滑的方式，這是錯誤的！許藍方解釋，口水細菌很多又髒，比私密處還髒，其實私密處一點都不髒，若用口水來潤滑陰道，只會讓陰部愈來愈乾而已，就像用口水舔嘴唇，只會愈舔愈乾一樣。

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