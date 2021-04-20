撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-04-20 07:00

香港這個彈丸之地人多、車多、路窄，每日上下班的繁忙時間，多條主要幹道都必定塞爆。尤其是屯門公路，一遇上塞車，乘客的膀胱就要受苦。日本節目《月曜から夜更かし》近期介紹了6招生活小秘技，當中包括如何紓緩尿意，住大西北的朋友一定要學。

（節目截圖）

《月曜から夜更かし》近期介紹6招絕少人知道的生活小秘技，並透過街訪方式隨機找路人作實測，驗證這些招數是否有效，結果路人都對測試結果大感神奇。這些招數大多都是靠一個動作或者一件隨手可得的小工具，就可以解決生活上常遇到的煩惱。當中包括一招紓緩尿急的小技巧，受訪的男人原本急著要去洗手間，結果做完一個簡單動作後就直接忍尿回家去了。這個動作超簡單，在巴士上都可以做到，大家快學起來！

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