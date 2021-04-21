撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-04-21 17:16

每年3，4月都是大學畢業生期待已久的Photo Day，就算沒有Photo Day都會呼朋喚友在校園四處拍照，為4年的大學生活留下回憶，以下16位明星學生時期青澀的相片，你又見過未？

張栢芝超凍齡！（網上圖片）

據說，學生相和証件相是檢驗一個人顏值的最佳方法。小時候還未懂化妝、Gel頭、打扮仍是一個「小薯嘜」，到長大後懂得裝扮，變化超大猶如「變臉」。以下16位明星學生時期青澀的相片，你又見過未？有的從小靚到大，有人長大後「換臉」，又有的超凍齡，神顏十年如一日，你又認得幾多個？

👇👇👇按圖看20位香港明星學生相，猜猜他們是誰？👇👇👇

+ 34 + 34 + 34

💓💓按此睇更多戀愛實戰技巧💓💓同場加映：13位日本女星學生相VS現在對照

電視熒幕上經常看到一班高顏值日本女星，完美的樣貌令一眾女生都超羨慕。究竟女神們是否由細靚到大？日本網站「RANK1」翻出多位女星的素顏畢業照片，結果發現並不是每位女星都是「天生麗質」！其中，今年37歲的深田恭子更是完全變了樣，被網民懷疑整容。《Opener開罐》公開當中20位為人熟悉的女星畢業照，你能認出幾多個？

👇👇👇點擊看20位日本女星素顏畢業照，猜猜他們是誰？👇👇👇

+ 14 + 14 + 14

👇👇👇點擊看答案！🤭🤭👇👇👇

+ 14 + 14 + 14

同場加映：13位日本男星學生畢業相VS現在對照

對很多人來說，畢業照片就像一面「照妖鏡」，在攝影師的鏡頭下，各種MK髮型、臉上肥肉、皮膚瑕疵，立即無所遁形。即使是看似完美的明星偶像，也難逃一劫。有網民翻出13位日本男星的畢業舊照，發現多個男神超崩壞「黑歷史」，包括多款超浮誇爆笑髮型、肥胖腫脹樣、整容前後等等，真的要落足眼力才能分得清他是誰。

👇👇👇點擊看13位日本男星崩壞畢業舊照，猜猜他們是誰？👇👇👇

+ 5 + 5 + 5

觀看答案及全文：佐藤健崩壞、龜梨和也超浮腫 13位日本男星學生畢業相VS現在對照