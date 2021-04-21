撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-04-21 16:56

尖沙咀海港城即日起至4月26日舉辦名牌服飾開倉，agnès b.全場各式手袋、銀包、鞋款及首飾全場低至3折，另外亦設多買多平優惠，最多可獲贈24折優惠，多款產品低至$1000或以下便能入手！同場亦有Sidefame Group特賣，人氣品牌如marimekko及Cocktail均低至1折發售。

是次開倉分為agnès b及Sidefame Group兩邊，前者的產品較多元化，有齊手袋、銀包、鞋款及首飾，而後者則集中服裝，另外有少量袋款。雖然早前政府曾宣布首宗社區變種病毒的印度裔患者曾到訪尖沙咀海港城，但依然冇阻大家購物的心。記者今日於開門前到達已見零星客人排隊等候，到開場後約半小時更越來越多人。因此若想避開人群，還是早到為妙。

開場約半小時已開始人山人海，首飾的櫃位尤其受歡迎。（01圖片）

以agnès b為例，記者認為與過往的開倉比較，是次的銀包款式相對較少，而其他產品則相若。雖然款式不算有驚喜，但今次勝在幾乎全場3折，比起過往只有部分3折有更多平價選擇。當中以首飾櫃位最受歡迎，由開門開始便沒少過人流，耳環、吊墜及手鐲等由原價三百至過千不等，3折後最平只需百多元，的確抵買。

是次開倉同樣設有多買多平優惠，買2件可獲額外9折、3至4件額外85折、5件或以上額外8折，變相最高折扣可達24折！不過要注意「定價貨品」並不適用於以上優惠，定價貨品包括鞋款及部分袋款。

🔻🔻🔻點圖睇agnès b激減銀包及手袋款🔻🔻🔻

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🔻🔻🔻點圖睇agnès b激減鞋款及首飾🔻🔻🔻

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而開倉場地另一邊則有Sidefame Group特賣，人氣品牌如marimekko及Cocktail均低至1折發售，主要以服裝為主。🔻🔻🔻點圖睇款式🔻🔻🔻

【名牌服飾開倉/ Branded Fashion Warehouse Sale】 地點：尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓 日期：即日至4月26日 時間：agnès b: 11:00am – 8:30pm Sidefame Group: 11:00am – 8:00pm

【條款及細則】 ※ 優惠商品不設試換 ※ 付款方式：現金、信用卡(Visa、Master、銀聯) ※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以特賣場為準

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