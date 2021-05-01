撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-05-01 07:00

早前有日本節目揭發地下男偶像的粉絲福利「過激」，有如牛郎一樣進行「賣身」活動，引起網民熱烈討論。作為「偶像大國」的日本，除了王道主流偶像「Johnny's（傑尼斯）」、AKB48、乃木坂46等為人熟悉的男女idol組合之外，其實還有很多別樹一格的偶像團體，《Opener 開罐》為大家介紹10隊畫風奇怪、讓人摸不著頭腦的地下偶像組合，其中竟然有隊只收「重量級」肥妹、還有以「一夫多妻制」為主題的1男7女組合！

完全不公開名字，亦不會露樣的偶像組合

日本偶像花多眼亂，而且競爭激烈，他們為了「出位」可以去到幾盡？除了一班王道傳統偶像，還有些比較非主流、人物設定比較特別的idol團體！《Opener 開罐》介紹10隊畫風清奇的偶像組合，有些只收「肥妹」、在寺廟「超渡」粉絲？！看完真的感覺打開了新世界的大門！

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網上有大量網民討論地下男偶像的「過激」粉絲福利，於是日本節目「給與明細」決定潛入調查，發現超驚人真相！要在從來不缺偶像的日本藝能界中分一杯羹是非常困難的事，可是竟然有地下男偶像在競爭如此激烈的行業中，每月仍能賺取過千萬日圓，到底是如何做到的？原來這些偶像在表演後都會舉辦「特典會」，在場粉絲只要付費便能與偶像成員親密接觸，猶如大型牛郎見面會！

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同場加映：日媽因一通電話被恐怖洗腦 瘋狂賣淫、拋棄年幼兒女更被騙一億円

早前日本發生恐怖虐兒案，一位39歲媽媽被新認識的朋友「洗腦」，誤以為丈夫出軌偷歡，於是提出離婚並聽取這位朋友的無理建議，嚴格控制5歲兒子的飲食以便獲取撫養權，最後男童10天沒有進食被活活餓死。事件轟動全日本，但其實透過「洗腦」控制人心、甚至入侵他人生活騙取錢財的案例非常多，曾有位缺乏關愛的單親媽媽因為打了一通電話，結果不知不覺被對方操控，最後棄養了一對可愛的兒女，淪落到每晚賣淫還錢的淒慘下場......

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