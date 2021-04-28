撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-04-28 15:57

最近日本新冠肺炎疫情不斷升溫，政府於4月23日第3度頒布緊急事態宣言，東京都、大阪府、京都府和兵庫縣由25日開始進入緊急狀態，餐廳只能營業至8點，酒吧、卡啦OK則要強制暫停營業。不少日本人因疫情而失業，轉戰另類的「在家工作（WFH）」，成為手機軟件的直播主。其中一位的日本美女直播主乘著這股熱潮成功「出位」，更被中國內地營運的直播軟件邀請，最後自己成立了一間月賺4000萬日圓的公司！她上節目分享經歷，竟被主持人揶揄：「你是乞丐嗎？」，到底她做了什麼？

日本直播主經紀公司「Liver マネージメント会社」的社長兼現役人氣直播主前田晴香，最近亮相日本綜藝節目《じっくり聞いタロウ》分享入行經歷和「吸金」秘訣。今年31歲的前田本來是模特兒，可是一直沒有出人頭地的機會，難以維持生計，後來在機緣巧合下接觸到剛興起的「手機直播平台軟件」，成為了人生重要的轉捩點。擁有甜美樣貌，加上直播尺度大，前田很快便成為熱門的直播主，更被中國內地營運的直播App邀請加入他們，看好市場前景的前田最後決定成立專門管理和培訓直播主的經紀公司，最高峰時期月賺4000萬日圓（約港幣285萬）！

前田晴香在節目上親自示範平日如何工作，包括示範與粉絲交流、聊天等，卻被主持人狠批「有病」、「你是乞丐嗎？」，👇👇👇點擊圖片看美女直播主的吸金絕招👇👇👇

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👇👇👇點擊圖片看前田晴香美照👇👇👇

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日本偶像文化非常多樣，除了Johnny's事務所和AKB48等的主流偶像外，還存在著一班富有特色、通常會在小型劇場表演的「地下偶像」。要在偶像界突圍而出，擁有超凡的跳唱能力和帥氣外貌並不足夠，有日本節目組潛入地下偶像的演唱會現場，發現男偶像為賺錢竟然與粉絲做出過於親密的行為，更有女粉絲每月擲超過50萬日圓，簡直就像牛郎一樣！

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同場加映：日媽因一通電話被恐怖洗腦 瘋狂賣淫、拋棄年幼兒女更被騙一億円

早前日本發生恐怖虐兒案，一位39歲媽媽被新認識的朋友「洗腦」，誤以為丈夫出軌偷歡，於是提出離婚並聽取這位朋友的無理建議，嚴格控制5歲兒子的飲食以便獲取撫養權，最後男童10天沒有進食被活活餓死。事件轟動全日本，但其實透過「洗腦」控制人心、甚至入侵他人生活騙取錢財的案例非常多，曾有位缺乏關愛的單親媽媽因為打了一通電話，結果不知不覺被對方操控，最後棄養了一對可愛的兒女，淪落到每晚賣淫還錢的淒慘下場......

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