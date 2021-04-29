撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-04-29 18:48

近日日本一宗謀殺轟動全國，甚至連香港也有不少媒體報導。2018年，有「紀州唐璜」之稱的77歲富豪野崎幸助被發現在家中暴斃，經警方3年來的調查，終於在今年4月28日以涉嫌謀殺為由拘捕比野崎幸助年輕55歲的嫩妻須藤早貴。須藤早貴被捕後，日本媒體及網民爆出她的大量黑材料，包括整容、拍AV等，甚至牽涉到日本第一牛郎Roland！

野崎幸助是和歌山縣有名的資產家，以風流成性聞名，曾自稱花了30億日圓達成4000人斬。妻子須藤早貴在2018年與野崎幸助結婚，當時的她只有22歲，嫁給一個77歲的老翁，不少人認為她是覬覦億萬富翁的財產。須藤早貴日前被捕一事轟動日本全國，此案本身撲朔迷離，激發起網民及媒體的好奇心，挖出大量須藤早貴的黑材料，指她曾是AV女優、又整過容，曾經去牛郎店指名日本第一牛郎Roland等。無故被拉下水的Roland不甘示弱，立刻發文回應。

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同場加映︰AV嫩妻涉殺77歲富豪丈夫一文看清「爺孫戀」奇案 網民：勁過日劇

曾出自傳講述「用30億日圓包養4000位女性」、並擁有上億身家的日本資產家野崎幸助，於2018年迎娶22歲嫩妻須藤早貴後，突然因急性興奮劑中毒在家倒斃，享年77歲。這件離奇案件立即引起社會熱論，當時已經有人將矛頭指向年輕的妻子，但由於警方一直未能找到決定性的證據，而成為充滿謎團的奇案。

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同場加映︰日女護士殺母分屍竟獲全國同情兼輕判 殺人後發文︰終於打倒怪物

父母期望子女成材是很正常的事，然而過度逼迫只會造成反效果。日本發生一宗倫常慘案，一名護士殺母分屍震撼全國，但最後該名女犯人不但獲得輕判，而且全國都同情她的遭遇，原來女兒弒母背後暗藏一個心酸故事。

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