撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-04-29 18:47

曾出自傳講述「用30億日圓包養4000位女性」、並擁有上億身家的日本資產家野崎幸助，於2018年迎娶22歲嫩妻須藤早貴後，突然因急性興奮劑中毒在家倒斃，享年77歲。這件離奇案件立即引起社會熱論，當時已經有人將矛頭指向年輕的妻子，但由於警方一直未能找到決定性的證據，而成為充滿謎團的奇案。

3年後的今天，案件突然有了新進展，警方於4月28日凌晨，以涉嫌「殺人」和「違反覺醒劑（即興奮劑）取締法」，緊急拘捕今年25歲的妻子須藤早貴。

綜合日媒「FNNプライムオンライン」、「ANN News」、和「週刊文春」報道，這單離奇命案的死者叫野崎幸助，是日本和歌山田邊市當地著名的資產家，生前自稱「 紀州唐璜」（以風流情聖著稱的西班牙傳說人物），曾經出過兩本自傳，講述自己「食女無數」的風流史，包括「用30億日圓包養4000位女性」、「一天要做愛三次」等。

3年前，77歲的野崎迎娶了比他年輕55歲的嫩妻，當年只有22歲的前AV女優須藤早貴，「爺孫戀」立即成為城中熱話。不過，新婚僅幾個月後竟然發生了驚人命案，野崎被發現在家中暴斃，死因是「急性興奮劑中毒」，當時不少人猜測是少妻為了得到遺產而下手，但最後警方因找不到決定性的證據而令調查停滯不前。

直至今年4月28日，警方突然宣布事件有新突破，他們掌握到關鍵證據，並拘捕了今年25歲的妻子須藤早貴，日本富士電視台更公開了這位嫩妻當年出席丈夫喪禮的影片，只見她不停打呵欠和笑著玩電話，冷漠程度令人心寒！到底警方是如何破案？《開罐 Opener》整理了這單日本爺孫戀兇殺奇案的懶人包，就連網民也留言指：「案件離奇曲折程度比得上日劇！」

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同場加映：AV嫩妻涉殺77歲富豪老公再爆黑歷史 扮上流炫富、夜蒲搵Roland？

須藤早貴日前被捕一事轟動日本全國，此案本身撲朔迷離，激發起網民及媒體的好奇心，挖出大量須藤早貴的黑材料，指她曾是AV女優、又整過容，曾經去牛郎店指名日本第一牛郎Roland等。無故被拉下水的Roland不甘示弱，立刻發文回應。

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同場加映：日媽因一通電話被恐怖洗腦 瘋狂賣淫、拋棄年幼兒女更被騙一億円

早前日本發生恐怖虐兒案，一位39歲媽媽被新認識的朋友「洗腦」，誤以為丈夫出軌偷歡，於是提出離婚並聽取這位朋友的無理建議，嚴格控制5歲兒子的飲食以便獲取撫養權，最後男童10天沒有進食被活活餓死。事件轟動全日本，但其實透過「洗腦」控制人心、甚至入侵他人生活騙取錢財的案例非常多，曾有位缺乏關愛的單親媽媽因為打了一通電話，結果不知不覺被對方操控，最後棄養了一對可愛的兒女，淪落到每晚賣淫還錢的淒慘下場......

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