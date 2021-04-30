撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-04-30 15:29

相信每個人都會有一段不堪回首的黑歷史，還未懂得打扮的學生時期留下了各式各樣的崩壞照，不過只要願意付出努力，醜小鴨也能變成閃閃發亮的天鵝！最近，日本有一位萌妹偶像組合的成員在Twitter公開了中學時期的舊照，以前的她因外型和內向的性格被同學稱做「家畜」，嚴重的欺凌讓她不敢上學，甚至有尋死的念頭。她早前接受日媒訪問，分享由自卑女生變身成為可愛偶像的勵志經歷，更公開了減肥變靚的方法！

日本少女偶像組合「ESTLINK☆」的薄荷綠色隊長眠井れむ（Remu），在出道當日（2月27日）於Twitter公開自己中學時期的舊照，並寫道：「花名是『家畜』的高中時期，沒想到4年後能成為閃閃發光的偶像呢」，有過萬人轉發、8.5萬個讚好。相中看到以前的她臉型較圓潤、戴著土氣的眼鏡，笑起上來傻戇戇，但4年後已經變成站在舞台的發光發亮的美女idol，簡直就像換了另一個人！

最近，她接受日媒《ORICON NEWS》訪問，分享自己大變身的勵志經歷，登上了新聞的熱門搜尋榜！眠井れむ天生長得不算漂亮，從小便是個內向、樸素的孩子，「書呆子」的外形和微胖的身材讓她受到同學欺凌和恥笑，她對當時的畫面記憶猶新：「上課時，老師說到『這個地方盛產家畜...』類似的話題，然後我就被同學嘲笑，並改花名做『家畜』。」欺凌越來越嚴重，她開始將自己鎖在房間內不上學，更有尋死的想法。

在家中「自閉」的日子裡，發生了一件事令眠井れむ改變想法，決心減肥變美！她用了4年時間，由醜小鴨變成可愛的天鵝，讓所有人另眼相看。她在訪問分享變身的原因和減肥方法，非常勵志！

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被網民公認為「千年一遇美少女」的橋本環奈，當年就是靠一張奇跡美照在日本爆紅，現在由當地小偶像搖身一變成為人氣女演員，星途無可限量。最近，日本網絡討論區「2ちゃんねる（2ch）」瘋傳一位同樣出身於福岡的美少女柳美舞，清純的臉蛋和甜美笑容就如人間天使，粉絲找到她年幼時表演的相片，活力充沛的舞姿立即俘虜網民的心，更被封為「橋本環奈的接班人」，成長經歷和現況立即被起底！

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同場加映：日媽因一通電話被恐怖洗腦 瘋狂賣淫、拋棄年幼兒女更被騙一億円

早前日本發生恐怖虐兒案，一位39歲媽媽被新認識的朋友「洗腦」，誤以為丈夫出軌偷歡，於是提出離婚並聽取這位朋友的無理建議，嚴格控制5歲兒子的飲食以便獲取撫養權，最後男童10天沒有進食被活活餓死。事件轟動全日本，但其實透過「洗腦」控制人心、甚至入侵他人生活騙取錢財的案例非常多，曾有位缺乏關愛的單親媽媽因為打了一通電話，結果不知不覺被對方操控，最後棄養了一對可愛的兒女，淪落到每晚賣淫還錢的淒慘下場......

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