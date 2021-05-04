撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-05-04 17:00

對日本女子高中生（簡稱「JK」）來說，瀏海就有如她們的「生命」，即使下著傾盆大雨、打10號風球，她們的瀏海仍然可以穩如泰山動也不動，到底如此強大又完美的髮型是如何煉成的？日本節目邀請到一班現役JK兼模特兒分享時下年輕人最新潮流，其中提到幾乎每個女生都認識的「瀏海魔法師」，只要經他修剪頭髮，便能立即擁有不用打針的瘦臉效果。他分享剪出完美瀏海的秘訣，原來只要簡單一招便能做得到！

一個好的髮型可以讓人看上去更美觀，甚至能有瘦臉減齡的效果。日本綜藝節目《超無敵クラス》邀請到一班「貪靚」的JK為大家介紹日本年輕人的最新潮流，其中她們提及到「瀏海魔法師」及川天和，一位受到年輕女生注目的髮型師，只要經過他的神技術修剪瀏海，便能擁有小顏效果，臉看上去立即細一倍！他分享了關鍵一招剪完美瀏海的技巧，大家也試試看吧！

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到底韓國新一代男神ASTRO的車銀優，加上日本鹽系帥哥演員坂口健太郎的樣子合成後對女生的「攻擊力」有多強？最近，日本一位男高中生到大阪髮型屋剪頭髮及造型，過程被髮型師拍下放到Instagram，片中男生戴著口罩仍遮蓋不住帥哥氣場，該貼文竟被大量韓國網民「洗版」留言問小鮮肉的資料，大讚他是難得一見超對韓國女生口味的花美男，並形容他是「日版車銀優」，話題熱度之高就連韓媒Dispatch（D社）都有報道，討論區「the qoo」有超過1400個留言討論，更流出疑似脫下口罩的照片！

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同場加映：日媽因一通電話被恐怖洗腦 瘋狂賣淫、拋棄年幼兒女更被騙一億円

早前日本發生恐怖虐兒案，一位39歲媽媽被新認識的朋友「洗腦」，誤以為丈夫出軌偷歡，於是提出離婚並聽取這位朋友的無理建議，嚴格控制5歲兒子的飲食以便獲取撫養權，最後男童10天沒有進食被活活餓死。事件轟動全日本，但其實透過「洗腦」控制人心、甚至入侵他人生活騙取錢財的案例非常多，曾有位缺乏關愛的單親媽媽因為打了一通電話，結果不知不覺被對方操控，最後棄養了一對可愛的兒女，淪落到每晚賣淫還錢的淒慘下場......

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