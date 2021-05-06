撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-05-06 18:48

竹篙灣隔離營近日成為網民焦點，全因如果同一大廈有人感染變種病毒，全幢大廈就要隔離21日，更有網民開PO教人執「走佬袋」。漫長的21日除了基本生活需要，更要思考如何打發時間，這些物品，或者會令你有不一樣的隔離生活。

政府為防疫情擴散，當發現大廈有確診肺炎變種個案，全幢大廈所有住戶均需入竹篙灣隔離營21日。（資料圖片）

新冠肺炎變種病毒殺入社區，政府為防疫情擴散，當發現大廈有確診變種個案，全幢大廈所有住戶均需入竹篙灣隔離營21日。21日說長不長說短不短，大家都會預先下載影片、漫畫、小說等等。不過還有其他物品和活動，你未必醒起原來可以做，記得MARK低，或者會令你21日過得「有聲有色」。👇👇👇按圖看隔離謍另類活動👇👇👇

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天氣回暖，蚊子又開始活動，每日都要交手幾次，最後都未必可以有覺好瞓，有網民發文指自己快要崩潰，已經有2星期沒瞓過好覺，指「今年啲蚊又再進化」，咬完人之後不見蹤影，想打都打不到，不少網民也圍爐分享跟蚊搏鬥的經歷，彼此同病相憐。

👇👇👇按圖看打蚊時的14個陰影👇👇👇

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小巴落車你會點叫？有連登網民開PO「一人一個小巴落車站名奇怪叫法」，引來大量網民留言，前面有落、轉彎有落已經是家常便飯，原來有不少人都會用舊地名叫落車，甚至將樹當成標誌物，搞笑得來又貼地。

👇👇👇按圖看16個香港獨有叫落車方式👇👇👇

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同場加映：水著女神小倉優香收一億拍AV？3年前一夕爆紅今日當小三人財兩失

日本寫真女星小倉優香身材出眾爆紅，一出道已經萬眾矚目，只出了兩本寫真集就宣佈「封胸」，不過人氣有增無滅，風頭可謂一時無兩。到底當年的水著女神，為何會由一夕爆紅，淪落至人財兩失？近日宣佈改名為「小倉Yuuka」重新出發，不過又引起新一輪風波，今次竟然跟AV有關！

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