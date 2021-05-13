撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-05-13 07:00

【職場欺凌/職場生存之道/職場文化】職場欺凌時有發生，但因被欺凌而獲賠償則少見。據外媒報道，英國福特汽車（Ford）一間經銷商每月會舉辦一次pizza派對，但一名女員工沒從來未被邀請參加。最後女事主憤而提告公司職場欺凌，最終結果勝訴，獲賠2.3萬英鎊（約港幣25萬）。 其實「職場被杯」不是新鮮事，同事們沒有邀請某個同事一起吃飯，或者刻意冷落某個同事，都叫職場欺凌。究竟同事相處間有甚麼訊號說明你正被同事杯葛？職場新人要怎樣避免及應對職場欺凌？

（《自體發光辦公室》劇照）

英國福特汽車（Ford）一間經銷商每月最後一個星期五都會舉辦一次pizza派對，讓一眾員工聯絡感情。不過公司一名兼職女員工萊維茨卡（Malgorzata Lewicka）聲稱從來未被邀請參加pizza派對，沒有人問過她想訂甚麼食物一起吃，加上長期被無視，以及工資上被性別歧視，而公司後來更因職位必須轉為全職而將她解僱。最後她憤而狀告公司職場欺凌，最終結果判處勝訴，女員工獲賠2.3萬英鎊（約港幣249,605元）。

職場欺凌可以是言語上或行為上的欺壓，有時候同事一個小舉動可能已經令其他人感到受冷待，例如成班同事約食lunch，但唯獨不邀請你，難免令人感有hard feeling。日常工作中有甚麼訊號令你發現自己被同事杯葛或排擠？職場新人總是驚驚青青，面對疑似職場欺凌的行為時應如何應對？《開罐 Opener》請來有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」為一眾職場新鮮人指點迷津！

👇👇👇即睇被同事杯的8大訊號以及專家教6招應對👇👇👇

+ 11 + 11 + 11

👉👉👉點擊睇更多抵玩抵買資訊👈👈👈

有網民在「香港討論區」中發文指，公司有3位90後同事分工作同私人兩部手機，一收工就不會看工作手機以致耽誤其他同事工作，於是問網友「年輕人咁強調私人時間唔理公事，有冇問題，算唔算自私」？

不少網民留言熱烈討論，「放工唔做公事嘅前題係有交帶，如果真係成日要人幫佢執手尾係有問題」、「責任同人工成正比都係講緊工作時間，放工點解要做而又無得計番OT? 咁鍾意做嘢又唔收錢點解唔去做義工呢?」

同事有兩部電話是否是「死罪」，放工不覆短訊得唔得？《開罐 Opener》請來有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」為一眾職場新鮮人指點迷津！

👇👇👇點擊看職場前輩投訴90後同事：放工唔睇短訊👇👇👇

+ 6 + 6 + 6

不少年輕人結婚或不想大排筵席，有時可能只與親朋好友簡單吃個飯，因此不想邀請太多同事或上司參加婚禮。不過有網民會擔心不請上司去婚禮是否沒有禮貌，也有人擔心不知如何通知大老闆結婚的事宜。唏噓小姐請教Taste Weddings婚禮策劃師Jessica為大家解惑，究竟婚禮是否要請上司、面對同事可以刁難應如何應對？

👇👇👇點下圖即睇職場請飲8大禮儀👇👇👇

+ 8 + 8 + 8

同場加映：老鬼教FreshGrad 14個職場生存技

職場生存之道向來是職場新人最頭痛的問題！有連登網民開Po，題為「返工多年嘅老鬼有咩同fresh grad講？」，提及一眾FreshGrad即將脫離學生身份，踏入職場要注意的事項。

不少網民提醒如果遇上伏工，或者覺得留在公司學唔到嘢，就要考慮離開，千萬不能有「做夠一年先好轉工」的心態。有網民就提到工作時若遇到不明白的地方，千萬不要自以為是，一定要問清楚明白先去做，以免最後出現更大問題。👇👇👇即睇老屎忽教14個FreshGrad必睇職場生存之道👇👇👇

+ 3 + 3 + 3

想知仲有甚麼生存之道？立即點擊內文：老鬼發文教FreshGrad 14個職場生存技「做夠一年先轉工」啱定錯？