撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-05-21 12:20

你有沒有試過早上一直起不了床，起床後還會肚子痛和胃痛，導致上班經常遲到或缺席？你可能以為這些狀況是一般「都市病」，但其實後果可以很嚴重！日本有位中學女童長期感到疲倦，早上賴床情況嚴重，經常因為肚子痛而遲到，甚至曠課，父母一直懷疑女兒被同學欺凌或對學業感壓力，但最後還是找不到原因。女孩曾多次求醫也未能找到身體有任何異常和疾病，直到某天醫生為她做了一件事，終於解開「懶惰症」的謎團，原來每10個中學生便有1個人患上這個病！？

日本節目《ザ!世界仰天ニュース》最近播映了都市人常見的怪病合輯，其中一個案例相信不少人都有經歷過。日本有位女童經常感到疲累、早上總是提不起精神而賴床，就算有力氣起床後，也因為肚子痛及胃痛而動彈不得，成為班上的「遲到大王」。不過，女孩的心理健康正常、亦喜歡學習和交際，性格開朗活潑，只因為常感到疲累和沒精神，導致日常生活受影響。

父母多次帶女兒求醫，甚至做過腦部掃描和抽血等檢查，也找不到導致女孩「懶惰」的原因。直到某天，女孩再次因為腹痛而無法動彈，醫生為她做了一件事，最後終於解開謎團，而且每10個中學生便有1個人會患上這個怪病！？

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同場加映：失眠問題一直困擾著不少都市人，晚上不能得到充足的休息和優質睡眠，會讓人專注力下降、精神不振，長期嚴重失眠更會影響健康。尤其現在處於新冠肺炎疫症的非常時期，生活習慣和作息有大轉變，晚上變得更難入睡。日本節目請到專門研究睡眠的醫生及專家教大家2021年最新的睡眠新知識，早齊以下5件事保證大家的睡眠質素大大提高，向失眠和熊貓眼講byebye！

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同場加映：日本29歲美女自稱魔法學徒、月薪3粒草莓 童話式生活藏心酸故事

每個人都有一顆童心，相信很多女生都曾在小時候幻想成為魔法美少女，居住在粉紅色的童話世界中，不過長大後仍然有這種想法的人寥寥可數，因為會被認為「幼稚低能」，甚至被人當做異類。日本有一位堅持做自己的29歲「魔法少女」，雖然已經奔三但依然無懼世俗的眼光活在自己的童話世界中，將房子稱做「城堡」、金錢用「草莓」做單位，更聲稱從魔法學校畢業！

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