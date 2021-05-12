撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-05-12 18:03

MIRROR開完演唱會之後，又有新搞作！姜濤和阿Jer（柳應廷）據指將在9月27日，與唱作歌手林家謙及R&B歌手Tyson Yoshi（程浚彥），共同參與拉闊音樂會。不少主流樂迷都好奇，到底誰是Tyson Yoshi？

在地下音樂界擁有極高人氣的Tyson Yoshi，是本土的R&B歌手，以一首《Christy》紅遍中港台，連姜濤都喜歡他的作品。姜濤的第七張單曲《MASTERCLASS》，都有Tyson Yoshi的影子。原來一切都是無意之舉？

姜濤的第七張單曲《MASTERCLASS》，都有Tyson Yoshi的影子。

👇👇👇按圖看Tyson Yoshi到底咩料👇👇👇

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MIRROR一連六場演唱會於九展開show，成為全城熱話。場內場外一樣熱鬧，鏡粉們除了入場支持，更為每一個成員改編小時候的啦啦隊口號，搞笑得來又順口，不如試試一齊打call？

👇👇👇按圖看MIRROR 14句啦啦隊應援call👇👇👇

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ViuTV節目《擊戰》，邀請十名本土女鼓手進行選秀，主持人是KB（LMF鼓手）、Mirror Anson Kong江𤒹生和Yoshi余逸思。十位女鼓手各有所長，有的更大有來頭，曾在頒獎禮上跟五月天、獅子合唱團等同台競爭。

👇👇👇按圖看10個參賽者起底👇👇👇

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同場加映：水著女神小倉優香收一億拍AV？3年前一夕爆紅今日當小三人財兩失

日本寫真女星小倉優香身材出眾爆紅，一出道已經萬眾矚目，只出了兩本寫真集就宣佈「封胸」，不過人氣有增無滅，風頭可謂一時無兩。到底當年的水著女神，為何會由一夕爆紅，淪落至人財兩失？近日宣佈改名為「小倉Yuuka」重新出發，不過又引起新一輪風波，今次竟然跟AV有關！

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