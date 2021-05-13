撰文： 爆檸哥 最後更新日期： 2021-05-13 18:33

MIRROR 12子隨演唱會全面爆紅，其中學歷最高的Edan 呂爵安，近日更被翻出4年前曾為母校香港大學工商管理學院拍攝的一輯宣傳照，相中看到他當年青澀的書卷味，不少網民大讚校方有眼光，一早已睇到這個明日之星的潛質。 其實在娛樂圈女學霸較多，10A麥明詩、讀全球最top的劉思希等都超高學歷，男學霸相對較少，《開罐 opener》綜合了8個圈中男學霸，不少在TVB當綠葉演員的學歷超好！

Edan 呂爵安可說是MIRROR十二子之中學歷最好的一個，據以往傳媒報導，他的DSE成績高達25分，以JUPAS第一志願入讀香港大學二商管理學院的資訊系統學系， 2018年在學期間參加全民造星而入行。近日就被翻出當年他為母校學系拍攝宣傳照，學生帥哥的樣子相當清純！

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其實娛樂圈都有不少學霸，不過女比男的多，讀書叻的男生有以下幾位:



👇👇👇8個曾是學霸的香港男明星👇👇👇

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香港不少女星不但學歷高，而且更選讀出名難入的神科，不過最後都因為追夢而入了演藝圈，展開人生另一個旅程。以下10個娛樂圈中的女學霸，當中有人讀電子工程、專攻電腦板，更有人讀全球最top的EMBA，娛樂圈果然卧虎藏龍！

👇👇👇即睇在大學讀神科的十大女神👇👇👇

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人氣男團MIRROR近日在九展舉行演唱會，成城中熱話；ERROR的綜藝節目《ERROR自肥企画》憑爆笑、玩得的惡搞風格，成功召回一班觀眾睇電視。從《全民造星》到現在成為全城熱捧新星，16位男生出道將近3年的時間，回顧MIRROR＋ERROR成長史，各位「鏡粉」覺得誰變了最多？

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MIRROR熱潮直捲全城，各路鏡粉紛紛憑歌相認。就連馮盈盈早前亦在IG出Post自認佛系Fans。一眾鏡粉為咗MIRROR可以去到幾盡？古有劣食勇者塔，今有鏡粉追星等級金字塔！自認MIRROR粉絲的你，快啲Check下自己係咩料！

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