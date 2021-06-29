原來我坐後備座！10件女神收兵必搵你做的事　多過一半肯定冇機會

開罐
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在感情世界裡，總是會有一群默默等待招喚，不求回報的痴情人，在情海裡苦苦守候、載浮載沉，擺明被利用了卻不自知，又或者甘願當備胎守護對方，沈浸在被需要的感覺，抱著與對方進一步發展的錯誤期待，我們稱之為「工具人（兵）」。

工具人顧名思義，不論是修電腦、當司機還是具備三餐兼宵夜外送技能，技能五花八門，其中哪些最常被網友討論呢？

今天就讓《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》帶您一起看看，近一年最受網友熱議的「工具人技能」中有哪些，你如果超過一半都有做過，小心你已經收進她的「工具箱」！

▼▼你是工具人還是暖男？▼▼

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同場加映：為何你總是做兵？「暖男」與「兵」的3大差異　竟跟顏值沒關係？

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年05月04日至2021年05月03日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『工具人技能』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

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