撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-05-14 16:50

失眠問題一直困擾著不少都市人，晚上不能得到充足的休息和優質睡眠，會讓人專注力下降、精神不振，長期嚴重失眠更會影響健康。尤其現在處於新冠肺炎疫症的非常時期，生活習慣和作息有大轉變，晚上變得更難入睡。日本節目請到專門研究睡眠的醫生及專家教大家2021年最新的睡眠新知識，早齊以下5件事保證大家的睡眠質素大大提高，向失眠和熊貓眼講byebye！

日本節目《林修の今でしょ！講座》邀請到「東京疲勞及睡眠診所」的院長梶本修身醫生為大家講解關於睡眠的新知識，在傳授解決失眠的方法之前，👇👇👇先看看自己有沒有「睡眠債」，可能一些日常小習慣就是導致你夜夜無眠的「兇手」！👇👇👇

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大家在睡不著的晚上會播放治癒的音樂幫助入眠嗎？原來有很多人都用錯方法，導致出現反效果！除此之外，晚上睡覺前洗澡的溫度、挑選一個適合自己的枕頭也非常重要，梶本修身醫生和專家教大家5招「拯救失眠」的方法，還可以改善因為睡覺而導致的腰酸背痛！

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同場加映：對日本女子高中生（簡稱「JK」）來說，瀏海就有如她們的「生命」，即使下著傾盆大雨、打10號風球，她們的瀏海仍然可以穩如泰山動也不動，到底如此強大又完美的髮型是如何煉成的？日本節目邀請到一班現役JK兼模特兒分享時下年輕人最新潮流，其中提到幾乎每個女生都認識的「瀏海魔法師」，只要經他修剪頭髮，便能立即擁有不用打針的瘦臉效果。他分享剪出完美瀏海的秘訣，原來只要簡單一招便能做得到！

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同場加映：日本29歲美女自稱魔法學徒、月薪3粒草莓 童話式生活藏心酸故事

每個人都有一顆童心，相信很多女生都曾在小時候幻想成為魔法美少女，居住在粉紅色的童話世界中，不過長大後仍然有這種想法的人寥寥可數，因為會被認為「幼稚低能」，甚至被人當做異類。日本有一位堅持做自己的29歲「魔法少女」，雖然已經奔三但依然無懼世俗的眼光活在自己的童話世界中，將房子稱做「城堡」、金錢用「草莓」做單位，更聲稱從魔法學校畢業！

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