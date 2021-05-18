撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-05-18 14:16

佛誕假期天氣熱不想出外？不妨留在家網購！近日3個運動品牌包括Vans、PUMA及adidas分別於快閃網購平台On The List及官網推出減價優惠，折扣最高達3折！即睇下文睇有咩減價款式！

今次減至$180幾乎接近開倉以來的最低價！（On The List）

Vans｜超過90款產品3折起

網上快閃優惠平台On The List即日今次推出Vans開倉優惠，超過90款經典鞋款如Classic Slip On、Era及Old Skool、T恤、斜孭袋及背囊低至3折發售！跟過往開倉最平都要$200一對（而且要買3對才有此優惠！），今次最平$180幾乎接近最低價。

On The List分別提供網店和門市兩個購買途徑，另外只接受會員購買，登記費用全免，下單前記得先登記。要注意是次網店的優惠期由即日至至5月23日（周日），而門市則只到5月22日（周六）。網店購物滿$500或以上免運費或收取$40運費（3kg或以下）。根據過往經驗，官網的貨量都頗為緊張，睇中心水就不要猶豫了！

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PUMA｜官網正價貨品8折優惠

PUMA即日起推出「指定正價貨品8折」，買1件指定貨品即可獲得8折，另外全單滿$1000減$100、$1500減$200，雖然折扣不多，但勝在門檻低，不用搵朋友夾單都能獲得折扣。正價貨品折扣以外，亦有大量減價產品，折扣達半價。運費方面，全單滿$599可享免運費優惠，若不足$599，則需支付$50運費。

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adidas｜官網快閃折上折優惠

adidas官網即日起至5月21日，推出4天快閃優惠，推定減價運動系列貨品購買3件有額外6折、4件或以上有額外5折優惠。大多指定產品均是已減價產品，最低有6折優惠，折上折後變相最多可獲3折！例如人氣ultraboost 5.0鞋款，原價$1299，及後減至$780，若能買滿4件並獲5折，只需$390便能入手！運費方面，現時全店免運費。

除了鞋款值得購入外，若然喜歡戶外運動，今次減價中亦有不少減價運動服裝選擇，以運動背心為例，最低價$100有找！

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於去年陸續結束在港所有分店的LINE FRIENDS STORE近日迎來回歸好消息！兩間分別位於銅鑼灣希慎廣場及觀塘apm的LINE FRIENDS POP UP STORE經已開幕！《開罐 Opener》記者早前場為大家直擊，看看新店環境及甚麼產品值得購入！

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同場加映：9個港式普通話超強藝人

近日TVB藝人陳豪和王浩信亮相內地真人騷《我是女演員》做導師，節目中陳豪與一眾女學員就其昔日與佘詩曼合演劇集《公主嫁到》的部分情節進行對戲，其後陳豪選出一位出色的女學員並作評價。雖然陳豪對戲時零對白、評價亦簡而精，但都看得出他的普通話相當生疏。



不過普通話實力很普通的又豈止陳豪一個？不少香港藝人其實都有濃濃的「港式普通話」（港普）口音，聽起來令人哭笑不得！即睇以下8位藝人的港普實力實錄，一起探索「煲冬瓜」的魅力！

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