失戀好痛苦？以為自己「沉船」？即睇4點認清其實冇咁鍾意佢！

有些人的曖昧對象一次十幾個，好像在眾多對象間游刃有餘、悠遊自在，但是不見得會對任何感情就灑脫。你曾經遇到過曖昧對象想主動約你出去、每天噓寒問暖，早安晚安都少不了，或是對你獻殷勤、送禮與請客等等。但是他就不是你的菜，你對他毫無感覺——但是，當某天他斷開聯絡之後，你就忽然察覺到......「但不知道為什麼，現在才發現我好像是有點喜歡他的。」
這到底是喜歡，還是錯覺呢？很多時候，我們會把許多內心裡毫不相干的情緒混為一談，並因此莫名其妙就陷入失戀的愁雲慘霧之中。來看看以下 4 點，努力釐清自己情緒中的情意結吧！
▼▼▼點圖即認清自己是喜歡 還是錯覺▼▼▼
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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】