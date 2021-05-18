撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-05-18 18:24

TVB日前（17日）舉辦《2020東京奧運會》記者會，副總經理曾志偉表示正在籌備明星運動會，將在奧運揭幕前15日舉行，安排全台藝員及邀請歌手、社會人士參加，藉以炒熱奧運氣氛。

大家對奧運六子印象仍然記憶猶新，有網民提議六子復出扮演TVB奧運吉祥物。（網上圖片）

TVB表示正在籌備明星運動會，屆時會安排全台藝員及邀請歌手、社會人士參加，為2020東京奧運造勢。既然是明星運動會，哪麼大家又覺得藝員們可以參加甚麼項目呢？除了單手攀石傾電話的「Laughing哥」謝天華、由一幢樓的天台跳到另一幢天台的關禮傑可試試攀石外，原來TVB有不少運動健將！

👇👇👇按圖看TVB搞運動會10位藝人可以做啲乜👇👇👇

+ 5 + 5 + 5

👉👉👉點擊睇更多抵玩抵買資訊👈👈👈

單立文（豹哥）在節目中點評Hana菊梓喬唱帶搖滾風格的歌曲時，指她對「搖滾有少少誤解」，隨即被網民指沒資格批評Hana。豹哥近年專注拍劇，但其實他過去甚有音樂成就，而且除他之外，不少搞笑演員，其實都是高人。不只是豹哥，以下幾位藝人都有另外一重身份，隱藏技能隨時嚇你一跳。

👇👇👇按圖看5位隱世高人另一身份嚇親你👇👇👇

+ 7 + 7 + 7

同場加映：張家輝女尤如爸媽混合體！7對餅印明星子女 錢嘉樂大女倒模咁款

影帝張家輝和關詠荷於2003年結婚後誕下女兒張童，多年來一直鮮有曝光。不過近日有內地網民於抖音上載一條於2018年拍攝的短片，只見短片中張童不時依偎在爸爸身旁，看來感情不俗，而更讓人注目的則是其樣貌似足張家輝和關詠荷，尤如二人的混合體！



娛樂圈中其實都有許多「基因強大」的例子，不少星二代的模樣跟爸媽可謂如出一轍，名乎其實「出街失散都搵得返」！

👇👇👇點圖睇7對餅印明星子女👇👇👇

+ 10 + 10 + 10

邊個家族基因最強？點擊睇全文：張家輝女尤如爸媽混合體！7對餅印明星子女 錢嘉樂大女倒模咁款