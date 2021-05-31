撰文： 爆檸哥 最後更新日期： 2021-05-31 12:24

藝人工作壓力大，而且娛樂圈競爭激烈，要揾真心FRD子的確唔容易，家人成了他們最大的精神支柱。不少藝人都跟自己的兄弟姊妹感情相當要好，《開罐》搜集了8對感情非常好的的星級兄弟姊妹，當中不少男星更是妹控，而姐姐帶埋細妹入行的也大有人在。

呂爵安日前在IG貼出強吻妹妹臉珠的照片,結果惹來妹妹大報復. ( luiwaiyu_1030@IG)

藝人工作壓力大，家人成為最強的精神支柱，當中有明星的兄弟姊妹間感情也相當要好，像Edan@Mirror呂爵安是出名妹控，經常出PO貼攬妹妹小如豬的相片，早前更因強吻妹妹激起對方大復仇，在IG大爆哥哥私隱，睇到都Sweet 。此外，不少星級兄弟姊妹都經歷過患難，有個哥哥更救過妹妹一命！

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同場加映：9個港式普通話超強藝人 始祖古天樂「能呔能」 邊個有望超越？

TVB藝人陳豪和王浩信亮相內地真人騷《我是女演員》做導師，節目中陳豪的普通話相當生硬。不過普通話實力很普通的又豈止陳豪一個？不少香港藝人其實都有濃濃的「港式普通話」（港普）口音，聽起來令人哭笑不得！即睇以下藝人的港普實力實錄，一起探索「煲冬瓜」的魅力！

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同場加映：勁歌金曲｜單立文冇資格批評菊梓喬？5位隱世高人另一身份嚇親你

TVB音樂節目《勁歌金曲》改版後增設「金榜預測」環節，由觀眾及專業音樂人點評新歌及歌手表現。單立文（豹哥）在節目中點評Hana菊梓喬唱帶搖滾風格的歌曲時，指她對「搖滾有少少誤解」，隨即被網民指沒資格批評Hana。豹哥近年專注拍劇，但其實他過去甚有音樂成就，而且除他之外，不少搞笑演員，其實都是高人。

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