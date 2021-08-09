拍拖掛住睇手機？它比第三者更可怕　3大方法令情侶相處不受打擾

現在的工作生活裡，每個人都離不開手機，但手機不該成為嚴重干擾兩人相處的「第三者」... ...



和你約會的人，喜歡頻繁看手機嗎？

根據最新研究，智慧型手機已經成了情侶吵架的重要原因。在智慧型手機還沒上市前，情侶約會要分心、恍神其實不容易，然而近年來，隨著智慧型手機的熱潮，在約會時低頭滑手機已經成了幾乎無可避免的常態，更誇張的是還有人直接拿手機配飯吃！這樣的情況屢見不鮮，也成了伴侶們容易產生衝突的原因之一。

▼▼▼研究顯示，大家都討厭伴侶滑手機▼▼▼

+ 5

雙方誠心溝通、訂下約法三章的守則

紐約兩性專家 Jane Greer 認為：人們老是在抱怨這件事，他們覺得他們跟某人出去，而某人卻在和其他朋友傳簡訊，讓他們覺得沒有參與感，就好像他們和另一半在一起的時間，不如另一半的其他活動或人重要。

他也給了一點建議：比方，當你發現你的曖昧對象或約會對象在當低頭族時，可以請他們先暫停一下，善意地請他們是否能在約會前、約會後再來處理手上的事，讓雙方保有一段不受打擾的時光。也可以雙方當面誠懇地溝通，為低頭滑手機的時間約法三章；也可以安排一點運動或水上活動，一起做一些用不到手機的活動，這樣就沒有以上困擾啦。

相關文章：拍拖鬧交唔一定差！研究指吵架促進情侶關係 但有一種鬧交要避免

+ 9

相關文章：兩性關係｜想成為靈魂伴侶 需滿足4個條件：為對方帶來「靈感」

+ 4

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】