日本女生性生活調查公開　過半受訪者對「共享伴侶」看法出人意料

對性事資訊敏感與性生活精彩的人，應該都明顯感覺到 NTR（「寢取られ」Ne To Ra Re，伴侶與其他人發生關係） 已經成為「性」世界的重要潮流，或說是主流也不為過；只要走對網頁，就可以看到很多人不吝「分享」自己伴侶的私密照片，甚至希望大家留言或許願下次想看到的畫面。

文：頌雅山人, Daniel Hsu（GQ Taiwan）



不過由於性癖終究是相當私密的事情，因此要客觀統計 NTR 的熱烈程度並不容易；但日本成人網站 FANZA（DMM 網路影像的成人部門）在 2018 年底就曾經做一個尺規超過「一億四千萬人次」的超大型統計，顯示在當時的日本所有地區、所有年紀、所有性別、所有行業⋯⋯，總是不管怎樣的人，最喜歡的題材都是 NTR。

就現實而言，大多男性在想到 NTR 的時候，應該都會直觀以自己為中心進行思考；不過這類事的主角，其實應該是女性，畢竟不是「你要她就會要」，也非「你不要她就不要」；也因此，近期有一份針對女性 NTR 意願的調查，也就引起了討論。

▼▼▼按圖查看驚人的調查結果▼▼▼

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這份資料是由日本成人文學作家大泉 りか（大泉梨香）在 twitter 號召女性讀者參與，雖然因為主題敏感而僅得到了 473 份有效結果，但結果是相當耐人尋味，也反映出了女性對 NTR 的看法。

她提出的題目是「伴侶與炮友提出了『與我朋友性交』的要求，妳會答應嗎？」

這份問卷的最高得票選項為「無論對方是誰都絕對不行」，比例為 48.2%；想當然你看到這結果，會立刻反向想到「豈不是有 51.8% 覺得可以」；關於這點，其實大致上可以這麼說，但先讓我們看一下絕對拒絕的理由。

「不想讓男朋友以外的人碰觸」、「無法與伴侶以外的人發生性行為」這類傳統的回答並不讓人意外，但也有「老公不知道的話還可以，但他來要求的話，我就會覺得討厭」（都已經真的做了，還這麼小氣？）這般微妙的說法。

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至於「完全同意」的比例則為 5.5%，雖然數字看似不大，但想到每 20 人裡面就有一個這個選項，還是有些刺激，至於理由則有：「原本就有更多出軌的慾望，他能這麼說更剛好」、「如果對方覺得興奮，我個人倒是不會反對」與「沒有這樣的經驗，所以好奇」（等很久了？）。

「看對象的狀況而接受」為 26.8%，這數值說著要是第三方的條件可以，有超過四分之一的女性會同意 NTR 玩法，理由包含了「男朋友的朋友中，有我感興趣的、也有不感興趣的，沒興趣的我不想要，要是有興趣的就覺得幸運」、「我討厭老公的朋友，但跟炮友玩的時候，能有人加入也不錯，畢竟跟炮友的關係很久了，雙方有信任感」（這⋯⋯）、「老公要求不行，萬一他以後想到不爽會很麻煩，但跟炮友的話我會很享受」（有炮友的機率也太高了⋯⋯）

「看條件的狀況而接受」則是 19.5%，主要關鍵是「老公在場就可以」、「老公一起玩就 OK」、「不喜歡跟炮友的朋友獨處，但炮友也一起玩就可以」（附註：這個答案看似平常，但是出自 40 幾歲的主婦）

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歸類重點，日本女性對伴侶與炮友要求與第三人進行性行為的反應，持絕對反對態度有 48.2%、而「同意」與「有條件同意」則是 51.8%，知道這件事後，不知道你今晚跟老婆或女朋友吃晚餐，或是看到她跟自己同事小張談笑的時候，心情是怎樣？

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【大人性教育】NTR Ep02：日本女性對分享伴侶的接受度有多高？】