撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-05-27 15:43

活躍的西南季候風會在周末及下周初為華南帶來驟雨及雷暴，天文台預料由周六（29日）起連續六日有驟雨雷暴，但天氣仍然炎熱，市區最高氣溫達32度。但黑仔王的日常是「帶遮唔落雨、唔帶遮先嚟落雨」，以下15個讓人秒速燥底的生活小不幸，你又試過幾多個？

踏入夏天雨季，大家有沒有帶雨傘出門呢？但每次想偷懶不帶傘，走出門口肯定下大雨；但乖乖帶傘的話，肯肯定不下雨的機會極高！雖知道「人生不如意事十常八九」，但每日總會遇上一些煩瑣的小事讓你秒速燥底，「唔帶遮先嚟落雨」、「趕時間搭𨋢層層停」、「USB插3次先中」⋯⋯哪一項才是燥底之最？

👇👇👇按圖看15個生活小不幸讓人秒速燥底👇👇👇

+ 11 + 11 + 11

👉👉👉點擊睇更多抵玩抵買資訊👈👈👈

單立文（豹哥）在節目中點評Hana菊梓喬唱帶搖滾風格的歌曲時，指她對「搖滾有少少誤解」，隨即被網民指沒資格批評Hana。豹哥近年專注拍劇，但其實他過去甚有音樂成就，而且除他之外，不少搞笑演員，其實都是高人。不只是豹哥，以下幾位藝人都有另外一重身份，隱藏技能隨時嚇你一跳。

👇👇👇按圖看5位隱世高人另一身份嚇親你👇👇👇

+ 7 + 7 + 7

同場加映：張家輝女尤如爸媽混合體！7對餅印明星子女 錢嘉樂大女倒模咁款

影帝張家輝和關詠荷於2003年結婚後誕下女兒張童，多年來一直鮮有曝光。不過近日有內地網民於抖音上載一條於2018年拍攝的短片，只見短片中張童不時依偎在爸爸身旁，看來感情不俗，而更讓人注目的則是其樣貌似足張家輝和關詠荷，尤如二人的混合體！



娛樂圈中其實都有許多「基因強大」的例子，不少星二代的模樣跟爸媽可謂如出一轍，名乎其實「出街失散都搵得返」！

👇👇👇點圖睇7對餅印明星子女👇👇👇

+ 10 + 10 + 10

邊個家族基因最強？點擊睇全文：張家輝女尤如爸媽混合體！7對餅印明星子女 錢嘉樂大女倒模咁款