撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-05-26 17:54

無印良品（MUJI）繼4月推出半年一度的MUJI WEEK後，近期再推出「涼夏生活優惠」及「精選日用品優惠」兩大減價活動，適合夏天穿著的麻質服飾、帽子及降溫必備的風扇系列均減價發售，最高折扣達7折！

「精選日用品優惠」及「涼夏生活優惠」兩大優惠分別由即日起至6月20日及27日，優惠商品種類及折扣均以後者優惠為多！

是次（MUJI）

對比從前的常規減價，是次的夏日減價增加了不少商品種類，例如護膚品以往較多是敏感肌系列減價，但今次則有較少減價的平衡淨肌及草本系列減價，另外一向高人氣、有「去黑頭神器」的可可巴油亦有減價。

另外夏天必備低噪音風扇，繼上次MUJI WEEK後今次繼續減價！記者家中亦有購入小型的型號，認為風量及風速表現確實不錯，而且外型相當「無印feel」，減價後格價更抵買！

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於去年陸續結束在港所有分店的LINE FRIENDS STORE近日迎來回歸好消息！兩間分別位於銅鑼灣希慎廣場及觀塘apm的LINE FRIENDS POP UP STORE經已開幕！《開罐 Opener》記者早前場為大家直擊，看看新店環境及甚麼產品值得購入！

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同場加映：DONKI 17款$50內消暑好物

今個夏天特別熱，打破了天文台自1884年開台以來5月最高氣溫紀錄！除了多喝水、避免穿深色衫等方法外，市面上有不少好用又便宜消暑降溫好物！《開罐 Opener》是次到DON DON DONKI（下稱DONKI）為大家搜羅17件消暑透心涼好物，當中包括多款降溫噴霧、亦有涼感沐浴產品，好讓大家「涼浸浸」過夏天！

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