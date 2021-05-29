撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-05-29 07:00

假如有一天身上的所有毛髮，包括體毛、頭髮等突然一夜消失，相信大部份人都會難以接受並且立即崩潰，但日本一位男生居然能夠走出脫髮的陰霾，即使因為患上難以醫治的病而導致沒有毛髮，就連最親密的好兄弟也因此和他絕交，他也沒有放棄自己，反而以此為動力研究化妝技巧，在沒有整容的情況下讓自己變成超帥氣韓系oppa，故事超級勵志！

最近日本綜藝節目《ザ！世界仰天ニュース》採訪了人氣美妝YouTuber和網絡紅人GYUTAE，這位韓風帥哥今年26歲，身高183cm，是不少女性眼中的「筍盤」。不過，原來帥氣臉孔背後有一段辛酸故事，他在節目透露自己在中學時期患上怪病，身體的所有體毛、頭髮、眉毛和睫毛全部掉光，至今仍未還未找到根治方法，身邊的好朋友更因為這件事而跟他絕交。

畢業後，GYUTAE便戴著假髮和化濃妝生活，不過即使在包容度高的日本，他依然感受到別人異樣及歧視的眼光。經過努力研究和學習，他終於研究出「整容級」的化妝技巧，即使沒有頭髮眉毛、不在臉上動刀，也能變成充滿魅力的韓風帥哥！

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日本在1990年代後期至2000年代初曾經掀起一股「黑辣妹潮」（ガングロ），一班膚色黝黑、梳著浮誇金髮造型，臉上化著五顏六色妝容的年輕辣妹，充斥著熱鬧的澀谷和池袋。雖然黑辣妹曾有過光輝時期，但現在已經變成奇怪異類，即使在東京找一個黑辣妹也並非易事，可說是「瀕臨絕種」的群組。

不過，一位居住在北九州的37歲人妻居然懶理大家的眼光，將自己的臉塗成深啡色、用白色marker和大量眼睫毛化「黑辣妹」妝容，再穿上鮮艷粉紅色衣服，走在簡樸的商店街上就像外星人一樣，不少街坊都很好奇，她到底是何方神聖？

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同場加映：日本29歲美女自稱魔法學徒、月薪3粒草莓 童話式生活藏心酸故事

每個人都有一顆童心，相信很多女生都曾在小時候幻想成為魔法美少女，居住在粉紅色的童話世界中，不過長大後仍然有這種想法的人寥寥可數，因為會被認為「幼稚低能」，甚至被人當做異類。日本有一位堅持做自己的29歲「魔法少女」，雖然已經奔三但依然無懼世俗的眼光活在自己的童話世界中，將房子稱做「城堡」、金錢用「草莓」做單位，更聲稱從魔法學校畢業！

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