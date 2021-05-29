撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-05-29 06:49

誰說「美」只有一種？在千篇一律「網紅臉」當道的時代，混血日本Model モトーラ世理奈（Serena Motola）靠著獨特的氣質在日本爆紅，不單單在模特兒界非常搶手，更擔正四套電影，到底她有甚麼魅力呢？

混血日模モトーラ世理奈被指撞樣李榮浩，大家又覺得似唔似呢？

1998年出生的世理奈是一名意大利籍美日混血模特兒，15歲的時候和媽媽一起去原宿逛街時被發掘，憑一臉雀斑和不睜開眼的「厭世臉」，在一眾精緻甜美的模特兒中突圍而出，成為時尚界新星，《Nylon》、《裝苑》、《i-D》等日本雜誌都常常見她的身影。

可能因為與大眾普遍傳統認為的「美」不一樣，世理奈成名之路注定不平坦。世理奈因為沒有深邃的雙眼皮、滿面雀斑、牙齒參差不齊，被網民嘲是「失敗的混血樣子」，在世理奈為日本搖滾樂團RADWIMPS原創大碟《人間開花》拍攝封面時，又被人嫌棄「我不想買《人間開花》，因為封面太噁心。」

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日本有位潮媽生了雙胞胎，誰知孖仔只愛和爸爸玩，讓潮媽非常傷心，於是決心下一胎要生女，可是再次懷上了三胞胎都是兒子！於是潮媽決定將三胞胎囝囝當女生養⋯⋯三位小男生長大了，近況讓網民震驚！

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不知道大家還記不記得曾經因為太像《怪獸公司》裡的小妹妹「阿Boo」而爆紅的日本大眼萌娃Ayato（Instagram＠mkspei），當年只有2、3歲的「她」留著長頭髮，所以經常被粉絲誤會是女孩子！最近，他從幼稚園畢業了，媽媽在IG分享近照，原來Ayato明顯長高不少、還剪了一頭清爽短髮，雖然只有6歲但已經能看出是個超級大帥哥，不少姐姐粉絲都快要發狂：「我等你長大！」

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同場加映：日本29歲美女自稱魔法學徒、月薪3粒草莓 童話式生活藏心酸故事

每個人都有一顆童心，相信很多女生都曾在小時候幻想成為魔法美少女，居住在粉紅色的童話世界中，不過長大後仍然有這種想法的人寥寥可數，因為會被認為「幼稚低能」，甚至被人當做異類。日本有一位堅持做自己的29歲「魔法少女」，雖然已經奔三但依然無懼世俗的眼光活在自己的童話世界中，將房子稱做「城堡」、金錢用「草莓」做單位，更聲稱從魔法學校畢業！

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