撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-07-03 07:00

正所謂「有頭髮邊個想做癩痢」，有些事情我們根本無法選擇。近日，韓國YouTube頻道「직업의모든것」（職業的所有事）請來一隊清潔專家作客，主持跟著他們到一個獨居女生的家進行大掃除工作，裡面環境非常惡劣，就連專家都一邊清潔一邊嘔吐大作。到底，這名獨居女生有甚麼苦衷？她為甚麼會把自己的家弄成這樣？

韓國YouTube頻道「직업의모든것」（意思為職業的所有事），是一個專門跟隨從事特殊職業人士工作的頻道。近日，主持人邀請清潔專家「Clean Avengers」作客，並跟隨他們到一間獨居女生所住的單位，體驗一下他們平日所進行的清潔工作。一推開門，主持人已經被眼前的「垃圾山」嚇倒，還不斷疑問表示「這真的是人住的地方嗎」。到底，屋主為甚麼會將自己的家弄成這樣？背後有甚麼苦衷？

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同場加映：韓國最強垃圾屋藏150噸垃圾 7旬長者將垃圾塞滿兩層樓

不少獨居長者都有收集雜物的習慣。長期收集又不清理的話，很容易會令家居環境變得不衛生，病菌橫生。在韓國，一名70多歲的老伯，從17年前開始，就每天四出收集雜物，將雜物堆滿兩層樓。住在他附近的鄰居向節目《우와한 비디오》製作組求助，希望他們能幫伯伯和他的家人解決問題。

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同場加映：韓國辧最骯髒房間大賽 韓妹房亂到嚇死你！

不少大學生都會住宿命或者自己出來租屋住。雖然自己住可以享有自由，不過卻沒有媽媽或者家傭幫忙打掃及整理房間。起初，可能還能堅持至少每星期打掃一次。之後，你可能會給自己無數的藉口不打掃，久而久之，你的房間就變得越來越亂...《Opener》為大家整理出韓國Facebook專頁대학생 너구리早前舉辦的「最骯髒房間大賽」最後30強，大家的房間有他們的亂嗎？

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