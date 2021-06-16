Twitch 130萬粉絲人氣主播轉做成人內容　2個月已賺多過10年收入

開罐
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對於許多人來說，成為直播主是一個夢想中的職業，但最近就有一位擁有130萬粉絲的國外Twitch實況主Alinity在直播時爆料，自己在情色平台2個月的收入比自己在Twitch 10年的收入還多，讓聽到的粉絲都不驚驚呼，「到底是有多賺？」

日前Alinity在與另外一位實況主Mizkif通話時，被問起自己最近開了情色平台的帳號，那收入大概是落在哪邊？只見Alinity支支吾吾不想透露太詳細，只隱約說，「比我在Twitch上賺到的多太多！」她接著坦言，我沒辦法告訴你確切數字，但在過去的兩個月內，我賺的錢比我在Twitch上多，一聽到這個數字讓Mizkif當場傻眼，驚呼「我的老天呀！」

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對此，根據先前有在該平台上「工作」的人表示，在該平台達到排名前0.2%的人，收入約是30,000美元一個月，但要達到這個標準十分艱難，根本是「付出勞力」在工作，也讓許多粉絲不禁好奇Alinity收入到底是多少，如果以0.2%排名的創作者來說，可能月收超過100萬都不是問題。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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