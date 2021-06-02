撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-06-02 18:03

觀塘Inspire Hub即日起至6月7日一連6日夏日運動主題快閃開倉！鞋子品牌adidas、Palladium、泳衣品牌sunseeker及背囊品牌Jansport、Pacsafe齊齊減價，折扣最高達2折！最平$100有找便有交易！

場內清楚劃分各類商品區域。（01圖片）

Palladium雖然不時出現於開倉，不過今次有不少未曾出現的涼鞋款減價，正好切合夏天時節！顏色大多為百搭易襯的黑、白、灰色，另外亦有少女味較重的粉色選擇。而經典帆布鞋款及靴款亦同樣有減，大多只需$259！

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常見的鞋款外，夏季必備的sunseeker泳衣同樣有減價！三點式、一件頭均有多款設計及顏色選擇，最平$80便能入手！

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另外同場亦有兩個背囊品牌Jansport及Pacsafe減價，前者學生一族至愛，夠輕身、顏色多選擇，今次更有數款女生至愛的迷你背囊選擇，只需$140。Pacsafe則主打防盜及戶外活動用背囊，有不少容量大的款式選擇，劃一半價，而且多買多平，買2件額外9折、3件額外8折！

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【Outdoor & Sport Pop Up Store．開倉詳細資料】 地點：觀塘偉業街133號一樓Inspire Hub全層 日期：即日至6月7日 時間：11am -8pm

【條款及細則】 ※ 優惠商品不設試換 ※ 付款方式：現金、信用卡(Visa、Master、銀聯) ※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以特賣場為準

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無印良品（MUJI）繼4月推出半年一度的MUJI WEEK後，近期再推出「涼夏生活優惠」及「精選日用品優惠」兩大減價活動，適合夏天穿著的麻質服飾、帽子及降溫必備的風扇系列均減價發售，最高折扣達7折！

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同場加映：DONKI 17款$50內消暑好物

今個夏天特別熱，打破了天文台自1884年開台以來5月最高氣溫紀錄！除了多喝水、避免穿深色衫等方法外，市面上有不少好用又便宜消暑降溫好物！《開罐 Opener》是次到DON DON DONKI（下稱DONKI）為大家搜羅17件消暑透心涼好物，當中包括多款降溫噴霧、亦有涼感沐浴產品，好讓大家「涼浸浸」過夏天！

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