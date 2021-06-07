撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-06-07 18:29

雖說英文是全球通用語言，不過各地區口音有所不同，英文的讀音亦會因而有所變化。英文在香港，除了有直譯的句子如add oil、laugh die m等港式英文外，不少詞語亦有專屬的「港式口音」。近日就有網民討論香港人常讀錯的英文字，結果引來熱烈討論！以下的英文字或許簡單，但卻經常被讀錯，即睇下文看看自己有冇中伏！

（《逃學威龍》截圖）

《開罐 Opener》為大家精選當中最常讀錯的19個英文字，有些已錯得見怪不怪，有些則不同人不同讀法，例如近期去staycation相當多人討論的「Lounge」，不小心讀錯隨時由貴賓室變午餐（Lunch)，想起都頗尷尬。至於正確讀音則有勞大家上網查字典了，因為再用粵音直譯的話，大家只會繼續錯下去……

👇👇👇點圖睇下你又有冇讀錯呢啲英文字👇👇👇

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讀得正確當然好，但有些英文字的讀法其實已變約定俗成，如網民所說「已經習慣晒，讀返啱反而畀人話造作」，大家不妨就著場合和對象轉換最適當的讀法！

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現今世代學英文是一件平常不過事情，有網上片段聽外國人講英文、亦有各式電子字典。可大家有想過上一代又是如何學習英文？近日有網民在Facebook群組「90年代回憶」開PO並張貼來自她公公的陳年英文會話書，只見書內以廣東話音譯英文詞語，引來眾多網民留言表示相當新奇有趣，更有人表示：「仲難過真係讀英文……」

記者整理了當中15句，大家不妨一起以粵音拼音句子猜猜英文原句是甚麼。👇👇👇點圖睇15句粵音學英文範例👇👇👇

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同場加映：17個超爆笑明星姓名諧音食字

「經一事」下一句，你究竟會先想起「長一智」還是「蔡一智」？「玉樹臨風」還是「玉樹林峰」？用明星藝人名字玩食字，雖然無聊，卻也令人會心微笑，忍不住讚嘆創作人的創意。以下17個明星名的諧音食字字句，你又聽過多少句？

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