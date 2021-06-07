撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-06-07 18:59

很多偷竊慣犯因為一時貪念和快感而犯案，最終因小失大，賠上前途。最近日本又發生了一單讓人匪夷所思的「奇案」，一位大叔在商業大廈的公眾廁所偷走5卷紙巾，但離開時被路人發現並報警，警方到場時發現犯人竟然是他們的上司－埼玉縣的警察署長！這次事件引起網民熱烈討論，其中最令大家費解是這位警察高層偷紙的動機，當大家知道原因後都紛紛恥笑：「為幾卷紙巾而放棄高薪厚職，好唔抵！」

根據日本媒體「ANNnews」和「NHK」於6月4日報道，上月尾一位60歲大叔在商業大廈的公共廁所擅自拿去5卷紙巾，但走出廁格時被途人當場斷正並報警逮捕。警方到場時，發現這位「偷紙賊」竟然是埼玉縣深谷警署的田中敬署長！到底為什麼位高權重的警署署長要淪落到偷紙巾？他在落口供時向警方解釋犯案動機，網民知道原因後都感到不解，留言恥笑「自己付錢買紙巾很難嗎？」

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同場加映：日本健康節目《主治医が見つかる診療所》的特別篇，邀請不同藝人和偶像接受身體檢查，並請醫生分析他們的生活習慣與潛在健康風險。沒想到即將迎來30歲的AKB48成員柏木由紀，居然在檢查中驗出患有罕見病，而且是10萬人當中才有一個病例的疾病，本人和粉絲們都非常詫異。經過磁石共振檢查後，醫生發現柏木的骨髓有一個灰色模糊影子，再加上她左手長期麻痹的病徵，才得出診斷結果。這個罕見病後果可以很嚴重，輕則四肢麻痺、行動遲緩，但如果拖延不醫治，可以導致下半身不能活動，甚至要坐輪椅。

👇👇👇點擊圖片看柏木由紀身體檢查與患上的罕見病👇👇👇

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同場加映：日56歲「啃老族」因雙親離世而餓死 弟整理遺物驚揭絕望死亡過程

日本的「啃老族」問題非常嚴重，全國有超過100萬人接受教育及完成學業後，即使擁有正常工作能力卻不願意就業，選擇終日待在家中靠父母供養，當中更有近6成「啃老族」的年齡介乎於40－64歲，就像寄生蟲一樣依附在年紀老邁的雙親身上，這個社會問題隨著人口老化而日趨嚴峻，政府也束手無策。

幾年前，日本發生過一單引起社會轟動及響起對「啃老族」問題警號的新聞，居住在神奈川縣的56歲「啃老族」牧岡伸一因為雙親離世後失去日常生活的依靠，即使政府職員上門拜訪提出支援也被拒絕，最後被發現因為營養不良於家中孤獨地離世。

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