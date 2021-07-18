科學冷知識︱瞓緊覺都可以計數？清醒夢研究或證明當年老師鬧錯你

研究人員證明，在快速眼動睡眠中，人們可以聽到並回答一些簡單的問題，例如8減6等於多少的算術問題。



在睡眠時處理外部信號

科學家們已經知道在睡夢中的單向接觸是可以實現的，先前的研究就曾表明，人們可以在睡眠時處理外部信號，如聲音和氣味，且還能夠從另一個方向發送訊息，也就是我們所謂的清醒夢，做清醒夢的那些人能夠意識到自己正處在夢裡，甚至可以試圖通過眼部運動來發出訊號，讓自己更確定自己是處於夢中。

不過雙向溝通更為複雜，西北大學的認知神經科學家肯·帕勒解釋說：「要讓一個睡著的人能真正理解他們從外面聽到的東西，並足夠有邏輯地思考還得出一個答案，我們相信這是可能的，但在我們實際證明之前，並不能確定。」

▼▼▼點圖了解清醒夢的測試的實驗及結果▼▼▼

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