撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-06-09 07:00

【5000元消費券 / 電子消費券】政府日前宣布預計7月頭開始接受登記消費券，詳情有待公布。不過能確定則是4間指定電子支付營運商，分別為八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK及Tap & Go 拍住賞。各營運商為「搶生意」，分別推出各種登記迎新優惠，分別送出額外增值額及指定商戶優惠！想為$5000再加碼？就要睇清以下邊個優惠最抵！

選擇哪個支付平台，除了留意各式優惠外，亦可以根據個人消費習慣或預計所花的費用去選擇。因為八達通（總儲值限額）及Tap & Go（現金增值每日限額）分別設有上限$3000，而Tap & Go亦會根據商戶所用的支付方式（如感應式支付終端機或網上交易）而對每筆交易金額設上限。

即代表若你打算以消費券買較大金額的貨品時，有機會受到支付平台本身的規定所限制。但消費券詳情始終未公布，各支付平台最後會否就消費券派發及使用方式而作出某些改動還是未知之數！

對於選擇哪個支付工具，大家有心水了嗎？（資料圖片）

記者為大家整理了4大平台現時提供的優惠，當中以八達通、AlipayHK及WeChat Pay HK推出的優惠相對吸引，分別有額外送增值、商戶$70優惠及多分享多送現金券優惠。

🔻🔻🔻點圖睇4個支付平台優惠詳情🔻🔻🔻

+ 20 + 20 + 20

以方便度及優惠吸引度來說，暫時以八達通較為優勝。因為論新舊用家，只需分別開自動增值服務或增加自動增值金額便能獲最多$150。而且就算最後不選擇八達通作為支付平台，一樣能獲得額外獎賞。

而WeChat Pay的「$20加碼賞」最多可以邀請250個親友，如果真係叫齊250人，兼250人均有成功訂閱且後續使用WeChat Pay成功獲取消費券，就可賺盡$5000加碼賞！應是四個支付工具最大優惠，不過難度卻相當高，要不斷邀請親友才能獲額外加碼賞、亦需待消費券到手才加碼使用。隨著消費券登記臨近，應該有更多消費券詳情曝光，各支付平台會推出更多優惠，哪個最抵還有待確認。《開罐 Opener》將為大家密切留意！

👉👉👉點擊睇更多抵玩抵買資訊👈👈👈

今個夏天來得特別快！除了多喝水、避免穿深色衫等方法外，市面上有不少好用又便宜消暑降溫好物！《開罐 Opener》是次到DON DON DONKI（下稱DONKI）為大家搜羅17件消暑透心涼好物，當中包括多款降溫噴霧、亦有涼感沐浴產品，好讓大家「涼浸浸」過夏天！

👇👇👇點圖睇17款$50以內消暑好物👇👇👇

+ 21 + 21 + 21

同場加映：消委會揭婚宴合約7大伏位

結婚乃人生大事，相信一眾新人都會早早預備，可惜在過去一年多的疫情環境下，再多計劃都難以趕上變化。各式各樣的社交距離措施令婚宴安排尤其受到影響！消委會於今年1月以顧客身份到10間婚宴場地，查詢2021年11至12月的周末或周日廷開12席晚宴的收費詳情、及若晚宴受到疫情影響時，商戶可為顧客提供的安排和選項。結果發現各婚宴合約中均有不少中伏位，嚴重起來隨時擺不到酒之餘還要賠錢！

消委會於2020年共接獲233宗涉及婚禮服務的投訴，其中逾半數個案涉及婚宴酒席（122宗），而婚紗攝影服務則佔近3成（69宗）。以下為其中3個個案，涉及婚宴安排、海外影婚紗相受阻及新娘化妝服務只容許一次改期並無法退訂。當中其一個案最高涉及14萬！🔻🔻🔻點圖睇3個真實投訴個案🔻🔻🔻

點擊全文睇婚宴合約中伏位及注意位：取消婚禮被索14萬！消委會揭婚宴合約7大伏位 免費延期非真免費