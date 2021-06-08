撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-06-08 19:23

一間「港原味」食店，差點引起送貨員跟保安員的衝突。香港人除了識食好西，食字都有一手，更有IG專頁專門拍攝食字招牌，不得不令人驚嘆香港人的創意。

「你送去邊？」「港原味」。跟「講完未」同音的食店，令保安員誤以為送貨員串串貢，差點釀起爭執，錄音在網上瘋傳，抵死的食字店名笑翻一眾網民。IG專頁「on9eatword」更專門搜集香港地的食字gag，絕大部份是廣東話，只有地道香港人才看得明！

餐廳「港原味」差點引起衝突。（ig@on9eatword）

👇👇👇按圖看香港本土食字招牌👇👇👇

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「我直入元朗」、「落街冇錢買麵包」下一句是甚麼？不少90後都一定經歷過唱改歌的時光，過去不少改歌都只可以口耳相傳，更衍生出不同版本，以下這些改歌，你又記得幾多？

👇👇👇按圖看９首改編歌👇👇👇

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小時候你試過誤會甚麼？小編至今都不明白為什麼「乙個」不是指兩個，而是指一個。有連登網民開PO發問，指自己以為納粹黨是「納稅黨」，要納好多稅，笑翻一眾網民。但其實原來大家小時候對中文也有很多誤解，你又有沒有以下的誤會呢？

👇👇👇按圖看15件小時間誤會了的事👇👇👇

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同場加映：15句快將失傳的廣東話俚語 食屎食着豆、飽死荷蘭豆點解？

廣東話俚語千奇百怪，「食屎食着豆」、「屙尿都隔渣」、「飽死荷蘭豆」你又知道是甚麼嗎？有網民好奇發文「有乜廣東話俚語係好少聽得到?」引來大量留言分享愈來愈少聽的廣東話。

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