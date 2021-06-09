撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-06-09 15:41

韓國綜藝節目《Running Man》的成員李光洙，早前宣布因為腳傷而需從節目下車，6月6日播出他下車前的最後一集。外界對節目組會否引入新成員議論紛紛，韓國網站DC INSIDE近日進行投票，選出網民心目中「最能取代光洙的人選」，曾經在《RM》中多次作客的李相燁、與光洙撞樣的籃球選手韓基范、光洙的好友趙寅成都有被提名。

自2010年播出以來，《Running Man》已經成為了不少人每個星期都必定收看的節目。除了韓國觀眾之外，這個節目亦特別受海外粉絲歡迎。回想起2011年，節目組初次來港進行拍攝的時候，記者身處旺角的朗豪坊商場，人流堆滿幾層樓，大部分人都是因為聽到《RM》會在該處進行拍攝而蜂擁而至，場面非常墟冚。

當年在朗豪坊的情況／YouTube@WEluvRM

只可惜，節目至今播出11年，已經先後有3名成員下車，包括宋仲基、姜Gary和李光洙。在姜Gary退出後，節目組曾經在2017年引入梁世燦和全昭敏作新固定成員。這次光洙下車，又會否再有新成員加入呢？韓國網站DC INSIDE近日進行投票，選出網民心目中「最能取代光洙的人選」TOP 9。沒有出演過《RM》的「他」，竟然拿下第1名！

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40個身高185cm以上的韓國男星

對女生而言，如果男生有180cm高，已經算非常高了。在韓國娛樂圈，高過180cm的男星可說是隨處可見。而以下這40名男星，都是185cm或以上高，最高那位更有207cm！

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10個被「綜藝之神」眷顧的經典爆笑瞬間

作為節目的靈魂人物，這11年間，光洙曾經創造過很多經典埸面，《Opener》與大家重溫其中10個最爆笑的瞬間！

【1】EP1：自介落大雨

2010年7月11日首播的《Running Man》，由劉在錫、金鐘國、HaHa、池錫辰、李光洙和宋仲基作初代成員。在首次錄影時，成員和嘉賓在戶外進行拍攝工作。就在光洙進行自我介紹期間，竟然下滂沱大雨，其他成員只忙著擋雨和照顧嘉賓，沒有人在意光洙的介紹。

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